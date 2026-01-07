Carnaval de Barranquilla 2026: fechas, desfiles y grandes eventos

La capital del Atlántico ya está lista para recibir una nueva edición de su máxima fiesta cultural. El Carnaval de Barranquilla 2026 contará con una amplia agenda de actividades que arrancan desde enero con los eventos de Pre-Carnaval y se extienden hasta mediados de febrero con los actos centrales, consolidando a la ciudad como epicentro de la tradición, la alegría y el folclor del Caribe colombiano.

Pre-Carnaval: tradición, danza y cultura desde enero

Las actividades comienzan el miércoles 14 de enero con la Apertura del Río de Tradiciones, en el Gran Malecón – Malecón de Rebolo, desde las 10:00 de la mañana.

El sábado 17 de enero se realizará la Lectura del Bando en el Estadio Romelio Martínez a las 8:00 p. m., mientras que el domingo 18 de enero tendrá lugar el Bando y Coronación del Carnaval de los Niños, en la Plaza de la Paz desde las 5:00 p. m.

Por otro lado, el viernes 23 de enero se desarrollará la Jornada Académica – Fin de Semana de la Tradición, en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz desde las 9:00 a. m. Ese mismo día inicia el Semillero del Carnaval de los Niños, que continuará el sábado 24 de enero.

Durante ese fin de semana también se realizarán la Fiesta de Comparsas, el Encuentro de Comedias, la Fiesta de Danzas y Cumbias, y el tradicional evento Paco Paco, en distintos escenarios de la ciudad. Del 28 de enero al 1 de febrero, se llevarán a cabo las Coronaciones de Reinas Populares en varios barrios de Barranquilla, fortaleciendo la participación comunitaria en la fiesta.

Febrero: desfiles infantiles y grandes eventos

El miércoles 4 de febrero se realizará la Prueba de Talento de la Reina Popular en el Teatro José Consuegra Higgins. El viernes 6 de febrero se vivirá uno de los eventos más esperados: la Guacherna Esthercita Forero, que partirá desde la Carrera 44 a las 5:00 p. m. Y domingo 8 de febrero será el turno del Desfile del Carnaval de los Niños, por la Carrera 53 desde las 11:00 a. m., un espacio donde los más pequeños se convierten en protagonistas de la tradición.

Carnaval oficial: cuatro días de fiesta sin pausa

El Carnaval arrancará oficialmente el jueves 12 de febrero con la Noche del Río / Baila la Calle, por la Vía al Mar – Carrera 50 desde las 6:00 p. m. El viernes 13 de febrero se realizará la Coronación de los Reyes del Carnaval en el Estadio Romelio Martínez, seguida de la Noche de Orquestas.

Por otro lado, el sábado 14 de febrero se vivirá la tradicional Batalla de Flores por la Vía 40, el Desfile del Rey Momo y una nueva jornada de música y baile en la Carrera 50. El domingo 15 de febrero tendrá lugar la Gran Parada de Tradición, el Festival de Letanías en el barrio Abajo y el Festival de Orquestas.

Además, el lunes 16 de febrero se realizará la Gran Parada de Comparsas, la Elección y Coronación de la Reina Popular 2026 y el Encuentro de Comedias. Finalmente, el martes 17 de febrero, el Carnaval se despedirá con el tradicional Desfile de Joselito Carnaval, recorriendo la Carrera 54 hasta el barrio Abajo, cerrando así una de las fiestas más emblemáticas del país.

¿Hasta cuándo va el Carnaval 2026?

Así, Barranquilla vivirá el Carnaval 2026 bajo el mandato de la reina Michelle Char Fernández, desde los primeros eventos de Pre-Carnaval a partir del 14 de enero y hasta el cierre oficial con el Desfile de Joselito, el martes 17 de febrero, cuando la ciudad se despide de la fiesta para darle paso al tradicional Miércoles de Ceniza.