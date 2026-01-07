Sigue en estudio el incremento del pasaje del transporte público

A siete días de iniciado el mes de enero y sin un anuncio oficial sobre la tarifa del transporte público, crece la expectativa entre los usuarios de Barranquilla y su área metropolitana. El tema sigue en análisis por parte de las autoridades, mientras los ciudadanos esperan claridad sobre un posible ajuste en el valor del pasaje.

En este contexto, Juan Carlos Calderón Gómez, gerente general de Alianzas Sodis, confirmó que las empresas transportadoras ya radicaron ante el Área Metropolitana de Barranquilla la estructura de costos correspondiente al año 2026. Este documento contempla los incrementos que comenzaron a regir desde el pasado 1 de enero.

“Como se hace cada año, las autoridades revisan detalladamente la estructura de costos, la cual refleja incrementos significativos. Sin embargo, entendemos que el transporte es un servicio con un alto componente social, por lo que los ajustes tarifarios no pueden estar por encima de los aumentos que han tenido los ingresos de los usuarios, principalmente los derivados del salario mínimo y el subsidio de transporte. Todo este análisis se realiza en la Junta Metropolitana y será el director del Área Metropolitana quien emita la resolución del incremento tarifario cuando así se defina. Desde las empresas hemos sido respetuosos del proceso, pero hemos solicitado que la decisión se tome lo más pronto posible, ya que han pasado siete días del año 2026 y, aunque desde el 1 de enero todos los costos aumentaron de manera considerable, seguimos operando con la tarifa vigente de 2025”, explicó.

Costos presentados incluyen alzas de inicio de año

Según explicó el directivo, la estructura de costos incluye el aumento del salario mínimo, el subsidio de transporte, el combustible, el mantenimiento de los vehículos y la mano de obra, factores que inciden directamente en la sostenibilidad del sistema de transporte colectivo.

Calderón también fue enfático en desmentir versiones que circulan sobre supuestos incrementos entre 400 y 500 pesos en la tarifa, asegurando que hasta el momento no se ha solicitado ni definido ninguna cifra concreta por parte de los transportadores.

“Nadie ha hablado de incrementos de 400 o 500 pesos; esas cifras no se han mencionado oficialmente. He visto en algunos medios que se habla de 200, 300, 400 o hasta 500 pesos, pero eso no corresponde a la realidad. La única voz autorizada para anunciar un ajuste en la tarifa es el director del Área Metropolitana, en este caso el doctor Libardo García Guerrero, ya que nosotros, como transportadores, no tenemos información definida al respecto y estamos a la espera de esa decisión”, sostuvo.

Mensaje de tranquilidad y anuncio de modernización

Finalmente, el gerente de Alianzas Sodis envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, señalando que el objetivo es lograr una tarifa equilibrada que permita mantener la operación del sistema y, al mismo tiempo, mejorar la calidad del servicio para los usuarios.

En ese sentido, anunció que a partir del mes de marzo llegarán nuevos vehículos a la ciudad, como parte del proceso de modernización de la flota del transporte público en Barranquilla y su área metropolitana.