Sector lácteo y cárnico del Caribe en alerta por alza de costos tras incremento del salario mínimo

El sector ganadero del Caribe colombiano encendió las alertas apenas transcurrida la primera semana del año, ante el aumento sostenido de los costos de producción. El reciente incremento del salario mínimo, sumado al alza de insumos clave para la actividad pecuaria, ha comenzado a impactar de manera directa la operación de las fincas dedicadas a la producción láctea y cárnica.

De acuerdo con el gremio, estos ajustes están generando una presión significativa sobre la rentabilidad del sector, especialmente en un contexto en el que los precios de venta no crecen al mismo ritmo que los costos.

Alimentos para animales, el golpe más fuerte

Uno de los incrementos más sensibles se registra en los alimentos para animales. Productos como el silo de maíz, que en años anteriores se conseguía entre 320.000 y 340.000 pesos la tonelada, hoy ya se acerca a los 400.000 pesos, afectando directamente la liquidez de las fincas ganaderas.

Jorge Rodríguez, director de Asoganorte, explicó que este tipo de aumentos reduce de manera considerable el margen de maniobra de los productores, en especial de aquellos con menor capacidad financiera.

“Los costos de los insumos siguen en aumento. Los alimentos concentrados y el silo de maíz, que en otros años se conseguían entre 320.000 y 340.000 pesos la tonelada, hoy ya están cerca de los 400.000 pesos. Esto afecta directamente nuestra caja, sobre todo cuando el precio de la leche se mantiene estable. Cada día se amplía más la brecha entre los ingresos de los ganaderos y los costos que asumimos para alimentar y sostener nuestras fincas. A esto se suma el transporte, cuyo valor por tonelada de alimentos ya se ha incrementado entre un 12 % y un 15 %. Con el avance del verano y el transcurso de 2026, estos aumentos podrían ser aún mayores. Es una situación que nos mantiene preocupados y nos obliga a tomar decisiones difíciles y a apretarnos el bolsillo para reducir las pérdidas en el sector”, dijo.

Transporte más caro y llamado al Gobierno

A este panorama se suma el incremento en los costos de transporte de los insumos. Según el gremio, ya se habla de aumentos que oscilan entre el 12 % y el 15 % por tonelada de alimentos, un factor que termina elevando aún más los costos totales de producción y que, eventualmente, podría trasladarse al consumidor final.

“Desde hace mucho tiempo venimos dialogando con el Gobierno Nacional para solicitar apoyos dirigidos a los pequeños campesinos ganaderos de la región y del país. Es importante recordar que el 85 % de los ganaderos de Colombia son pequeños productores. De las cerca de 500.000 unidades ganaderas que existen, la gran mayoría corresponde a campesinos que realmente necesitan el respaldo del Estado. Ese apoyo es fundamental en áreas como maquinaria agrícola, alimentación, semillas y procesos de capacitación, para lograr un campo más dinámico y sostenible. No podemos olvidar que es el campo colombiano el que garantiza el abastecimiento de alimentos para las ciudades. Por eso, el llamado a las autoridades es urgente, especialmente en esta época de fuerte verano que se extenderá hasta inicios de mayo, para que se activen ayudas que beneficien a estos campesinos, quienes son el sustento de miles de familias en la región Caribe y en todo el país”, sostuvo.

