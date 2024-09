4 carreras técnicas en programación que puede estudiar en el SENA: ¿De qué se tratan?

Con el objetivo de impulsar una educación integral, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), le otorga la oportunidad a los colombianos, de estudiar de manera gratuita, por medio de distintos métodos educativos y estrategias de trabajo.

Las personas podrán estudiar tanto de manera virtual o presencial, SENA ha impuesto este formato educativo, en sus cursos, con el objetivo que todas las personas tenga mayor accesibilidad a ellos, todo pensando en el tiempo y lugar de ubicación.

Los cursos, suelen estar enfocados en diferentes áreas de análisis e investigación. Cada curso, se encuentra en su portal web oficial, entre ellos, se destaca el área de programación, la cual le permite a las personas, estudiar o crear sistemas de software, la persona obtendrá conocimientos avanzados de las tecnologías e informática.

Cursos de programación en el SENA

SENA, maneja distintos modelos de estudio, entre ellos, se encuentran el técnico, tecnólogo o complementario, estos están disponibles para todas las personas, no obstante, es la persona la que tiene la libertad de escoger entre los tres formatos.

Por el momento, la plataforma del SENA, ahora llamada Zajuna, está ofertando 18 cursos en el área de programación. A continuación, cuatro opciones de carreras técnicas.

Conceptualización del lenguaje de programación

40 horas de duración

Inscripciones permanentes

Formación virtual

Construcción de bases de datos con MYSQL

48 horas de duración

Inscripciones permanentes

Formación virtual

Desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica, manejo de eventos, clases y objetos: JAVA

40 horas de duración

Inscripciones permanentes

Formación virtual

Diseño web con ADOBE DREAMWEAVER

40 horas de duración

Inscripciones permanentes

Formación virtual

¿Cómo inscribirse a los cursos de programación en el Sena?

Si bien, usualmente las inscripciones están abiertas durante el año, usted deberá tener en cuenta la fecha estimada de inicio y cierre para cualquiera de los cursos, puesto que, los cupos estarán sujetos a la disponibilidad del centro de formación, así como la cantidad de personas inscritas.

Siga los siguientes pasos para inscribirse en los diferentes cursos de programación que otorga el SENA

Ingrese a la página web de Zajuna SENA zajuna.sena.edu.co.

En el banner de la parte superior encontrará la opción ‘cursos cortos’.

Deslice el cursor hasta la categoría ‘Programación’ y haga clic.

y haga clic. Elija el curso de su preferencia y haga clic en el botón ‘inscribirse aquí’, el cual está referenciado como ‘un pulgar arriba’.

A continuación, le aparecerá otro recuadro, haga clic en ‘continuar inscripción’ y siga los pasos.

Si es el caso de que la plataforma le indique no se encuentra activo el formulario por inconvenientes en la plataforma, complete un formulario de ‘Pre- Inscripción’, de lo contrario comuníquese a los distintos canales de atención de lunes a viernes en el horario de 7:00 a.m a 7:00 p. m y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p. m. En Bogotá al (601 736 60 60) o al resto del país (018000 910270)