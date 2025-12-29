Esta es la planta que tiene más potasio que el banano: médicos revelan que ayuda a dormir

El banano es reconocido como una de las frutas más consumidas cuando se habla de potasio. Aunque su contenido de este mineral es significativo, no es el alimento que más potasio aporta dentro del grupo de frutas y plantas comestibles.

Cabe resaltar que, existen otros alimentos naturales que, aunque no suelen asociarse con este nutriente, contienen niveles más elevados de potasio y ofrecen beneficios adicionales para la salud.

¿Por qué es importante el potasio para el ser humano?

El potasio cumple un papel esencial en el cuerpo humano. Puesto que, ayuda a regular la presión arterial, contribuye al buen funcionamiento del corazón y permite que los músculos y el sistema nervioso trabajen de manera adecuada.

Asimismo, este mineral puede disminuir los niveles de estrés, incluso, ayuda a prevenir calambres musculares y favorecer una mejor recuperación después de la actividad física, motivo por el cual muchos deportistas incluyen banano en su alimentación diaria.

Según la revista médica digital SmartSleep, varios estudios han señalado que el potasio también mejora la calidad del sueño y puede ayudar a reducir el riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares.

¿Qué alimento tiene más potasio que el banano?

A pesar de la popularidad del banano, hay un alimento que lo supera ampliamente en contenido de potasio. Se trata del jengibre, una raíz de aroma intenso y sabor picante con sabor también a cítricos, utilizada tanto en la cocina como en la medicina natural.

Los especialistas indican que 100 gramos de banano aportan aproximadamente 150 mg de potasio, mientras que la misma cantidad de jengibre puede alcanzar hasta 420 mg de este mineral.

Propiedades del jengibre y efectos en el cuerpo

Entre los principales beneficios del jengibre se encuentra su capacidad para mejorar la digestión, ya que estimula los movimientos intestinales. Además, posee propiedades antiinflamatorias y analgésicas que ayudan a aliviar dolores de cabeza, molestias menstruales y náuseas.

Gracias a su alto contenido de potasio, el consumo de jengibre también puede favorecer un mejor descanso nocturno, ayudando a regular los ciclos del sueño.

3 formas de consumir jengibre

Una de las grandes ventajas del jengibre es su variedad de usos en la cocina. Algunas formas recomendadas de incorporarlo a la dieta son:

En salteados: se puede picar finamente y sofreír junto con ajo o cebolla para preparar verduras o carnes.

se puede picar finamente y sofreír junto con ajo o cebolla para preparar verduras o carnes. Como aderezo: rallado en crudo, es ideal para ensaladas o sopas, aportando frescura y sabor.

rallado en crudo, es ideal para ensaladas o sopas, aportando frescura y sabor. Como condimento: en polvo o fresco, sirve para marinar carnes, pescados o platos al horno y a la parrilla.

