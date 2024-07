SENA ofrece 9 cursos GRATIS para certificarse en el área automotriz: ¿cuánto duran?

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), le brinda a los colombianos la oportunidad de estudiar gratuitamente, en distintos cursos de diferentes áreas profesionales. Su objetivo es impulsar una educación integral ya sea virtual o presencial, a través de distintos métodos y estrategias de trabajo.

Los cursos suelen ser enfocados en distintas ramas de estudio. Tal es el caso de la industria automotriz, la compete al desarrollo de habilidades y conocimiento en las distintas áreas como el diseño, producción, planificación de ensamblajes, comercio y más de vehículos ya sean de formato personal o de carga. Entiende que esta industria es una que está en constantes cambios, debido a los avances tecnológicos.

¿Cómo se llaman los cursos de Mecánica Automotriz del Sena?

Cuando una persona toma la decisión tendrá la oportunidad de manejar diferentes tipos de estudios, ya sea en formato técnico, tecnólogo o complementario, tenga cuenta que no importa que tipo educativo curse, la entidad le garantizará la certificación sobre la aprobación del curso realizado.

Según la plataforma del SENA, ahora llamada Zajuna, son 9 los cursos de Mecánica Automotriz a los que usted podrá acceder, en cualquier momento del año. A continuación encontrará la lista de extensión de la industria automotriz

Bombas lineales mecánicas.

Descripción y funcionamiento de los componentes del vehículo (Caja de cambios).

Descripción y funcionamiento de los componentes del vehículo (Caja de transferencia y ejes)

Descripción y funcionamiento de los componentes del vehículo (Diferencial)

Descripción y funcionamiento de los componentes del vehículo (Embrague)

Descripción y funcionamiento de los componentes del vehículo (Arquitectura)

Descripción y funcionamiento de los componentes del vehículo (Bloques y pistones)

Descripción y funcionamiento de los componentes del vehículo (La culata)

Mantenimiento de redes can bus

A lo largo de estos cursos, aprenderá los conceptos básicos en cuento a la mecánica e hidroneumáticos, asimismo adquirían las distintas formas de utilizar las herramientas y equipos.

¿Cuánto dura el curso de Mecánica Automotriz en el Sena?

El programa cuenta con instructores capacitados, que lo acompaña durante el tiempo estipulado por el SENA. Estos son considerados por la misma entidad como ‘Curso Cortos’, los cuales tienen un aproximado entre 40 a 50 horas, esto suele variar según el curso que desee tomar.

Existe el caso, que también el curso sugiera horas inexactas, un claro ejemplo, es el programa de ‘Mantenimiento de redes can bus’ que cuenta con una duración de 48 horas, mientras que, el de ‘Descripción y funcionamiento de los componentes del vehículo de (La culata) o (Bloques y pistones) es de 40 horas exactas.

¿Como inscribirse a los cursos de Mecánica Automotriz en el Sena?

Deberá tener en cuenta que la fecha estimada de inicio para cualquiera de los cursos, dependerá de la disponibilidad del centro de formación, así como la cantidad de personas inscritas. Usted puede escribirse de la siguiente manera:

Ingrese a la página web de Zajuna SENA zajuna.sena.edu.co.

En el banner de la parte superior encontrará la opción ‘cursos cortos’.

Deslice el cursor hasta la categoría ‘Automotriz’ y haga clic.

y haga clic. Elija el curso de su preferencia y haga clic en el botón ‘inscribirse aquí’, el cual esta referenciado como ‘un pulgar arriba’.

A continuación, le aparecerá otro recuadro, haga clic en ‘continuar inscripción’ y siga los pasos.

Si es el caso de que la plataforma le indique no se encuentra activo el formulario por inconvenientes en la plataforma, complete un formulario de ‘Pre- Inscripción’, de lo contrario comuníquese a los distintos canales de atención de lunes a viernes en el horario de 7:00 a.m a 7:00 p. m y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p. m. En Bogotá al (601 736 60 60) o al resto del país (018000 910270)