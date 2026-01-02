Remate en Alkosto 2026: Descuentos de hasta el 60 % en electrodomésticos, tecnología y mercado

El inicio de 2026 llega con una noticia esperanzadora para el bolsillo de los colombianos. La reconocida cadena de almacenes Alkosto ha lanzado una agresiva campaña de remates con descuentos que alcanzan hasta el 60 % en diversas categorías.

Esta iniciativa busca fidelizar a los consumidores que, tras las festividades de diciembre, buscan calidad y economía para abastecer su hogar en el nuevo año. Por esta razón, la empresa “hiperahorro siempre”,ha dispuesto ofertas tanto en sus puntos físicos a nivel nacional como en su plataforma digital.

Remate en Alkosto 2026: OFERTAS Tecnología y electrodomésticos

Para quienes buscan renovar su hogar o regalar tecnología en este inicio de 2026, los mayores descuentos se encuentran en la sección de electrónica. Según la cadena, a través de su página web es posible acceder a rebajas de hasta el 60 % en artículos de alto valor.

Entre los productos destacados en esta categoría se encuentran:

• Computadores portátiles y celulares de última generación.

• Televisores y torres de sonido para el entretenimiento en casa.

• Consolas de videojuegos, un artículo altamente demandado tras la temporada navideña.

• Línea blanca: Neveras y lavadoras con precios reducidos para facilitar la renovación de la cocina y la zona de ropas.

OFERTAS ENERO en la Canasta familiar y productos de aseo a mitad de precio

El remate no se limita a la tecnología. Puesto que, conscientes de la necesidad de abastecer la despensa para el 2026, Alkosto incluyó productos de primera necesidad con descuentos de hasta el 50 %. Esta medida beneficia directamente a las familias que requieren ingredientes para el diario vivir.

En la sección de alimentos, los consumidores encontrarán ofertas en:

• Proteínas: Pollo, carne y cerdo con precios especiales.

• Perecederos: Frutas y verduras a mitad de precio.

• Básicos: Huevos, leche omantequilla clarificada

Asimismo, el sector de limpieza del hogar presenta rebajas significativas en detergentes, jabones, lavaloza y limpiapisos. Para el cuidado personal, se reportan descuentos de hasta el 45 % en artículos esenciales como cremas dentales, enjuague bucal y desodorantes.

Consejos para aprovechar el remate de 2026 en Alkosto

Para sacar el máximo provecho de esta jornada de descuentos, se recomienda a los usuarios:

Comparar precios en línea: Los mayores descuentos en tecnología (60 %) suelen estar centralizados en el portal web.

Los mayores descuentos en tecnología (60 %) suelen estar centralizados en el portal web. Verificar inventarios: Al ser remates de inicio de año, muchas referencias podrían agotarse rápidamente debido a la alta demanda.

Al ser remates de inicio de año, muchas referencias podrían agotarse rápidamente debido a la alta demanda. Priorizar el ahorro: Enfocarse en productos de aseo y mercado de larga duración permite maximizar el beneficio del 50 % de descuento en la canasta básica.

