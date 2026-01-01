Cuándo es la semana de receso escolar en Colombia 2026: Fechas oficiales Ministerio de Educación

Con el inicio del calendario académico 2026, padres de familia, docentes y el sector turístico empiezan a marcar en rojo las fechas clave del año. Una de las más esperadas es la tradicional Semana de Receso Estudiantil de octubre, una pausa establecida por el gobierno para el descanso de los niños y jóvenes.

Para Bogotá, la Secretaría de Educación del Distrito es la encargada de fijar el calendario académico correspondiente a 2026, el cual rige para los colegios oficiales de los niveles de preescolar, básica y media. Esta disposición quedó formalizada mediante la Resolución N.º 2433 de 2025, expedida el 27 de octubre de ese mismo año.

¿Cuándo es la semana de receso en 2026?

El año académico estará organizado en dos periodos semestrales que suman 40 semanas de clases, además de 12 semanas destinadas a descansos estudiantiles a lo largo del calendario escolar, repartidas en varios momentos. Si bien el Ministerio de Educación define las pautas generales, son las secretarías de educación de cada territorio las que divulgan los cronogramas oficiales.

Para este año 2026, el festivo del Día de la Raza cae exactamente el lunes 12 de octubre. Por lo tanto, aplicando la norma vigente, la semana de receso escolar se llevará a cabo en las siguientes fechas:

Del lunes 5 de octubre al viernes 9 de octubre de 2026.

Tenga en cuenta: Al unirse con el fin de semana del 10 y 11, y el lunes festivo 12 de octubre, los estudiantes disfrutarán de un descanso continuo de 10 días, regresando a las aulas el martes 13 de octubre.

¿A quiénes aplica esta medida?

La medida es de carácter obligatorio para:

Colegios Públicos (Oficiales): De preescolar, básica y media.

De preescolar, básica y media. Colegios Privados: Deben incorporarla en su calendario académico.

No obstante, ante dichas fechas entra la duda sobre si estas se acoplan al calendario universitario.

La respuesta es que, aunque el decreto rige principalmente para la educación básica y media, la gran mayoría de Universidades e Instituciones de Educación Superior en Colombia se acogen a estas fechas para dar una pausa académica a sus estudiantes de pregrado, aunque gozan de autonomía para modificarla si así lo requieren.

Calendario de Vacaciones de todo el 2026

Cabe aclarar que el receso estudiantil sumará un total de 12 semanas distribuidas en varios periodos a lo largo del año. Esto incluye vacaciones de mitad de año, una semana de receso en octubre y vacaciones de fin de año:

Del 13 al 25 de enero de 2026 (2 semanas),

Del 30 de marzo al 5 de abril de 2026 (1 semana),

Del 22 de junio al 6 de julio de 2026 (2 semanas),

Del 5 al 12 de octubre de 2026 (1 semana)

Del 30 de noviembre de 2026 al 11 de enero de 2027 (6 semanas)

¿Los profesores también salen a vacaciones?

Por otro lado, el caso para los docentes y directivos docentes de las instituciones oficiales, esta semana no es de vacaciones, sino de desarrollo institucional. Durante estos cinco días, los maestros se dedican a: