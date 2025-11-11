SENA ofrece 10 cursos GRATIS para certificarse en el área mercadeo y logística: ¿cuánto duran?

El Servicio Nacional de Aprendizaje, el cual es conocido a nivel nacional por las siglas SENA, se ha encargado de entregarle a colombianos la oportunidad de estudiar de manera gratuita. Gracias a esto, las personas pueden acceder a educación en diferentes áreas profesionales.

Una de las ventajas que ha entregado la institución y la cual ha permitido estudiar con facilidad es que ofrece una educación integral y digna de manera presencial o virtual.

Frente a esto, la plataforma oficial de SENA ha de resaltar que los cursos activos, suelen estar enfocados en el análisis e investigación de diferentes campos profesionales. En esta ocasión usted podrá tener información detalla de los 10 cursos GRATIS para certificarse en el área del mercadeo y logística.

Cursos de mercadeo y logística del SENA

Cabe resaltar que, si en su momento desea acceder a algún curso de SENA, tiene la ventaja de escoger entre tres tipos de estudios, ya sea un técnico, tecnólogo o un complementario, donde en todos la entidad garantiza un certificado sobre la aprobación del curso.

Incluso, se debe tener en cuenta que a la hora de acceder a un curso de la página del SENA, esta misma le indicará el tiempo que dura el curso y una fecha probable del inicio de la formación, usualmente son de 1 semana.

Lista de cursos de SENA en mercadeo y logística: ¿cuánto duran?

Administración y Control de Inventarios: 40 horas / curso corto virtual

40 horas / curso corto virtual Analítica de Datos para Procesos Logísticos: 48 horas / curso corto virtual

48 horas / curso corto virtual Apropiación de Requerimientos Logísticos en el Ecommerce: 48 horas / curso corto virtual

48 horas / curso corto virtual Caracterización de Audiencia para Campañas Digitales: 48 horas / curso corto virtual

48 horas / curso corto virtual Códigos QR para Estrategia de Ventas: 48 horas / curso corto virtual

Desarrollo de un Modelo de Planeación Estratégica de Negocios Electrónicos: 40 horas / curso corto virtual

40 horas / curso corto virtual Enfoque y Tendencias de los Negocios Electrónicos: 40 horas / curso corto virtual

40 horas / curso corto virtual Marketing Digital: 48 horas / curso corto virtual

48 horas / curso corto virtual Técnicas en Ventas: 40 horas / curso corto virtual

40 horas / curso corto virtual Venta Estratégica de Productos y Servicios: 48 horas / curso corto virtual

48 horas / curso corto virtual Mercadeo Conceptualización, Metodología y Aplicabilidad: 40 horas / curso corto virtual

¿Como inscribirse a los cursos de mercadeo y logística en el SENA?

Ingrese a la página web de Zajuna SENA zajuna.sena.edu.co.

En el banner de la parte superior encontrará la opción ‘cursos cortos’.

Deslice el cursor hasta la categoría ‘mercadeo y logística ’ y haga clic.

Elija el curso de su preferencia y haga clic en el botón ‘inscribirse aquí’, el cual está referenciado como ‘un pulgar arriba’.

el cual está referenciado como Despues, le aparecerá otro recuadro, haga clic en ‘continuar inscripción’ y siga los pasos.

En el último paso deberá dar sus datos personales, recuerde que las inscripciones a SENA es totalmente GRATIS, por lo que no deberá pagar un formulario o algo parecido, incluso no debe tener apoyo de extraños.