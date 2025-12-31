ANI y Autopistas del Caribe acuerdan liquidación anticipada del corredor Cartagena–Barranquilla

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que alcanzó un acuerdo con Autopistas del Caribe S.A.S. para la liquidación anticipada del contrato de concesión del Corredor de Carga Cartagena–Barranquilla, lo que evita continuar el litigio ante un tribunal internacional.

La decisión pone fin a un proceso que se venía desarrollando desde hace varios meses, marcado por las dificultades para lograr el cierre financiero del proyecto vial.

Reversión de la vía y peajes a Invías

De acuerdo con lo pactado, la concesión continuará con la operación y el mantenimiento de la vía y de las estaciones de peaje durante un período de 200 días. Finalizado ese plazo, la infraestructura será entregada al Instituto Nacional de Vías (Invías), incluyendo los peajes de Turbaco, Sabanagrande y Galapa.

El director de la ANI, Óscar Torres, explicó que la decisión responde a compromisos previos con las comunidades:

“Le llegamos a un compromiso con las comunidades y es que íbamos en busca de una terminación anticipada. Esto hoy es una realidad. El 29 de diciembre del 2025, por mutuo acuerdo, la concesión Autopistas del Caribe y la ANI llegamos a establecer una terminación anticipada”.

Añadió que el proceso de reversión comenzará en enero de 2026:

“A partir del 2 de enero del 2026 iniciamos proceso de reversión, el cual esperamos que esté listo con todos los trámites a junio del 2026 para que posteriormente esto quede en manos del Invías”.

Torres también señaló que se garantizó el no cobro a las categorías 1 y 2, bajo resolución del Ministerio de Transporte.

Contexto y fin del litigio

La terminación anticipada se produce en medio de protestas sociales y desacuerdos con comunidades del área de influencia, especialmente por la instalación y el cobro de peajes, situación que afectó la recaudación y la viabilidad financiera del proyecto.

Estas circunstancias llevaron a la concesionaria a demandar a la ANI en mayo de 2024, reclamando más de $1,29 billones por presuntos perjuicios, monto que finalmente no será reconocido en su totalidad tras el acuerdo.

Desde el sector de la infraestructura, el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Héctor Carbonell, lamentó la decisión:

“Es una noticia que desde el sector lamentamos mucho por todos los esfuerzos que se vinieron realizando en relación a salvar este gran proyecto”.

Carbonell sostuvo que el corredor habría mejorado la competitividad regional y advirtió que los peajes continuarán operando bajo Invías:

“Los peajes seguirán siendo cobrados por el Invías y no será invertido el 100% del recaudo de los peajes en la misma vía”.

En contraste, Rubén Llanos, vocero del Comité No Más Peaje, celebró la liquidación anticipada y el beneficio para las comunidades:

“Que no va a haber denuncia donde el Estado no tenga que pagar unas sumas millonarias. Y lo mejor, que a partir del 2 de enero, tarifas cero pesos para categorías 1 y 2”.