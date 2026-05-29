Segundo hito de las obras del aeropuerto Cortissoz serán entregados el 30 de septiembre: Aerocivil

El próximo 30 de septiembre será entregado el segundo hito de las obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz, así fue anunciado por Luis Alfonso Martínez, director de Aerocivil.

“Se trata de las salas de espera del muelle internacional, posteriormente el 30 de septiembre pondremos la nueva sala de inmigración y corredor estéril, materializando así el tercer y cuarto hito de esta obra”, dijo.

El anuncio se hizo durante la entrega del primer hito de las obras de modernización de la terminal área por el presidente Gustavo Petro durante su visita a Barranquilla.

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“Con una inversión superior a los $34.000 millones avanzamos en obras de modernización, climatización, accesibilidad tecnológica y seguridad operacional para mejorar la experiencia que millones de pasajeros utilizan este aeropuerto cada año”, manifestó Martínez.

Presidente Petro entregó el primer hito de las obras

El presidente Gustavo Petro estuvo presente en la entrega del primer hito de las obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz. Se trata de la zona de llegadas nacionales.

El mandatario destacó la celeridad en las obras después de 10 meses que la Aerocivil tomara la operación de la terminal aérea.

“Tenemos que lograr que Europa, China y los países árabes, que han inaugurado las primeras líneas hacia Colombia, puedan creer que aquí se puede disfrutar, que es muy difícil encontrar un lugar sobre la tierra donde tanta belleza natural, humana y cultural se pueda encontrar”, manifestó.