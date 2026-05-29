Obra inédita de Alejandro Obregón fortalece la colección de arte de la Universidad del Norte

La Universidad del Norte y el Grupo Argos presentaron una obra inédita de Alejandro Obregón, una pieza sin título que fue entregada en comodato indefinido y ubicada en el segundo piso del Edificio Álvaro Jaramillo Vengoechea, en Barranquilla.

La develación se realizó el jueves 28 de mayo como parte de una apuesta por la conservación y apropiación social del patrimonio artístico del Caribe colombiano.

La obra, elaborada en cemento, mide 1,18 metros de alto por 1,46 metros de ancho y fue creada en 1961. Aunque es abstracta, la pieza conserva rasgos del universo simbólico del artista, con formas orgánicas suspendidas, paisajes, contrastes entre luz y oscuridad y figuras fragmentadas.

Un legado artístico en el campus

El rector de Universidad del Norte, Adolfo Meisel Roca, destacó el valor histórico y artístico de la pieza, al señalar que “la obra es singular porque está hecha de cemento y fue realizada para una empresa cementera”, lo que la convierte en una creación única dentro de la trayectoria de Obregón.

Además, aseguró que la presencia de esta obra en el campus fortalece la formación integral de los estudiantes. “La formación integral del ser humano implica expandir también la frontera estética. Estoy seguro de que muchos de nuestros estudiantes se van a beneficiar de estar en contacto diario con esta obra”, afirmó.

El rector también recordó que la universidad custodia el mural Águila (1963), otra de las piezas emblemáticas del artista colombiano.