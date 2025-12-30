¡Polémica! Distrito objetó creación de Mesa Técnica contra las violencias hacia las mujeres

Una fuerte polémica se generó en Barranquilla luego de que la Alcaldía distrital objetara el proyecto de acuerdo que daba vida a la Mesa Técnica Distrital para enfrentar las violencias contra las mujeres, una iniciativa aprobada por el Concejo y presentada por la Personería Distrital junto a la concejal Heidy Barrera.

El proyecto buscaba establecer un mecanismo formal y permanente de articulación entre las entidades responsables de la prevención, atención y seguimiento de los casos de violencia contra las mujeres en la ciudad. Sin embargo, el Distrito argumentó que ya existe una mesa técnica con funciones similares y que, además, el acuerdo tendría implicaciones presupuestales.

“La violencia contra las mujeres exige acciones reales”

Durante la sesión del Concejo realizada el viernes 26 de diciembre, la concejal Heidy Barrera rechazó la objeción del Distrito y anunció que el proyecto será presentado nuevamente en marzo del próximo año, con el objetivo de que pueda ser sancionado por el alcalde Alejandro Char.

Barrera sostuvo que la iniciativa no duplica funciones, sino que fortalece la coordinación institucional y responde a la grave situación de violencia que enfrentan las mujeres en Barranquilla y el departamento.

“Es muy lamentable que un proyecto concebido como una solución estructural y no coyuntural para la problemática de las mujeres en Barranquilla termine hoy archivado por una interpretación errónea de la norma. Esta iniciativa contó con el respaldo mayoritario del Concejo, que entendió la necesidad de crear una herramienta efectiva frente a la violencia de género, y resulta paradójico que sean dos funcionarias quienes frenen este proceso. No obstante, reitero que este no es un proyecto del 2025, sino del 2026, ya que será presentado nuevamente. Tanto el personero distrital como esta concejal estamos convencidos de que no existían objeciones de inconveniencia, sino una falta de interpretación, posiblemente derivada de la premura propia de la temporada. Más aún cuando, a la fecha de presentación de la iniciativa, se registraban más de 22.000 casos de violencia entre parejas que, en muchos casos, han terminado en feminicidios. Por eso duele que hoy se deje de lado una propuesta tan necesaria”, expresó.

Concejales cuestionan la decisión del Distrito

La mayoría de los concejales respaldó la intención de la concejal Barrera de insistir con el proyecto en el próximo periodo de sesiones. Desde el cabildo se expresaron cuestionamientos frente a la decisión de la administración distrital de objetar la iniciativa, pese al contexto de violencia de género que vive la región.

El concejal Antonio Bohórquez manifestó que resulta incomprensible que, ante los reiterados casos de violencia contra la mujer, el Distrito haya frenado una propuesta que busca mejorar la articulación institucional y la respuesta del Estado.

“Por respeto a la iniciativa y a la recomendación de la Consejería, votaré en el sentido sugerido. Sin embargo, dejo constancia de que no comparto la interpretación jurídica de la Administración ni sus argumentos de inconveniencia. Considero que nunca puede calificarse como inconveniente una iniciativa que suma esfuerzos, voluntades y aspiraciones orientadas a mejorar una situación tan sensible. Esta es una medida que debió adoptarse de manera inmediata, por las mujeres de la ciudad, para enfrentar la violencia que las afecta y para superar la tramitología administrativa que hoy impide que las rutas de atención funcionen de manera adecuada. Por estas razones, explico el sentido de mi voto y reafirmo que el Concejo actuó conforme a su responsabilidad”, señaló.

La controversia se da en un contexto alarmante: el departamento del Atlántico cerró el año 2025 con más de 50 mujeres asesinadas, de las cuales 13 han sido tipificadas como feminicidios. Cifras que refuerzan el llamado de distintos sectores a adoptar medidas urgentes, efectivas y coordinadas para enfrentar las violencias basadas en género