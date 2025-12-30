Aumento de la UPC: ¿cuánto pagará el Estado por la salud de cada colombiano en 2026?

Aumento de la UPC: ¿cuánto pagará el Estado por la salud cada colombiano en 2026?

El Ministerio de Salud anunció el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, tras un proceso de revisión técnica liderado por la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento, integrada por delegados de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el DNP, el IETS y el propio Ministerio de Salud.

De acuerdo con el estudio técnico, la UPC aumentará 9,03 % para el régimen contributivo y 16,49 % para el régimen subsidiado.

Esta diferencia responde al cumplimiento de órdenes de la Corte Constitucional, orientadas a equiparar la prima pura del régimen subsidiado al 95 % de la del contributivo.

En términos fiscales, el incremento representa un aumento de 11,6 billones de pesos para el aseguramiento en salud en 2026. Los recursos pasarán de 89,8 billones de pesos en 2025 a más de 101,3 billones de pesos el próximo año, lo que equivale a un incremento global del 12,94 %.

El Ministerio de Salud subrayó que este aumento debe reflejarse de manera efectiva en los contratos de prestación de servicios con hospitales y clínicas, responsables de la atención directa a los usuarios.

Asimismo, el gobierno reiteró su compromiso con la defensa de los recursos públicos, el fortalecimiento de los mecanismos de control y la transparencia en el manejo de la UPC.

“El esfuerzo fiscal realizado es comparable al impacto de una reforma tributaria y que el ajuste de la UPC para 2026 busca cerrar brechas de desigualdad en salud, avanzar en justicia social y garantizar el derecho fundamental a la salud para toda la población colombiana”, indicó el MinSalud.