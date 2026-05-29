Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 may 2026 Actualizado 20:08

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

En FOTOS: Entregan obras de la nueva sala de equipaje nacional en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

El presidente Gustavo Petro estuvo en la entrega de estas obras. Destacó la celeridad de las labores.

Foto: Aerocivil

Foto: Aerocivil

Foto: Aerocivil

Efraín

Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

En la mañana de este viernes, el presidente Gustavo Petro entregó las obras de la nueva sala de equipaje nacional del aeropuerto Ernesto Cortissoz. Según la Aerocivil, a través de un comunicado, el avance de estas obras alcanza el 95%.

Foto: Aerocivil

Foto: Aerocivil

Foto: Aerocivil

Foto: Aerocivil

La nueva sala de equipaje cuenta con un sistema de aire acondicionado de 150 Toneladas de Refrigeración para contrarrestar las altas temperaturas; nuevas bandas transportadas que reducen los tiempos de espera y optimizan la logística del equipaje; instalación de escaleras mecánicas, fijas y un moderno ascensor y la integración de un sistema para la visualización en tiempo real de los equipajes.

Adicionan recursos para las obras de modernización

Según la Aerocivil, a través de un comunicado, estas obras de modernización del aeropuerto Cortissoz se ejecutan con un presupuesto de más de 34.000 millones de pesos, pero para culminar las acciones proyectadas se avanza en una adición presupuestal en 12.000 millones de pesos, extendiendo los trabajos con ricos técnico hasta febrero de 2027.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir