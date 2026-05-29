En FOTOS: Entregan obras de la nueva sala de equipaje nacional en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

En la mañana de este viernes, el presidente Gustavo Petro entregó las obras de la nueva sala de equipaje nacional del aeropuerto Ernesto Cortissoz. Según la Aerocivil, a través de un comunicado, el avance de estas obras alcanza el 95%.

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La nueva sala de equipaje cuenta con un sistema de aire acondicionado de 150 Toneladas de Refrigeración para contrarrestar las altas temperaturas; nuevas bandas transportadas que reducen los tiempos de espera y optimizan la logística del equipaje; instalación de escaleras mecánicas, fijas y un moderno ascensor y la integración de un sistema para la visualización en tiempo real de los equipajes.

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Adicionan recursos para las obras de modernización

Según la Aerocivil, a través de un comunicado, estas obras de modernización del aeropuerto Cortissoz se ejecutan con un presupuesto de más de 34.000 millones de pesos, pero para culminar las acciones proyectadas se avanza en una adición presupuestal en 12.000 millones de pesos, extendiendo los trabajos con ricos técnico hasta febrero de 2027.