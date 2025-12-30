Incremento del SOAT para 2026, así quedó el ajuste para carros y motos
Esta actualización se realiza con base en la normatividad vigente y en el comportamiento del parque automotor asegurado en el país
La Superintendencia Financiera de Colombia anunció el ajuste de las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que entrarán en vigencia en 2026. La entidad confirmó que las categorías sujetas a tarifas diferenciales tendrán un incremento del 5,17% para 2026.
Los vehículos con tarifa diferencial de acuerdo con el último decreto son:
- Ciclomotores
- Motos de menos de 100 c.c.
- Motos entre 100 y 200 c.c.
- Motos de más de 200 c.c.
- Motocarros
- Tricimotos
- Cuadriciclos
Servicio público de pasajeros que tienen riesgo alto por exposición y uso, como:
8. Microbús urbano
9. Microbús intermunicipal
10. Bus urbano
11. Bus intermunicipal
Otros vehículos clasificados en riesgo diferencial:
12. Motocarro de carga
13. Vehículos especiales como ambulancias y transporte escolar
14. Vehículos de transporte público individual como los taxis
Para las otras categorías, que representan aproximadamente la mitad del parque automotor, el aumento será menor, con un ajuste estimado de 0,38%.
Comportamiento del SOAT en 2024-2025
Según el reporte de aseguradoras a la Superfinanciera, entre 2024 y 2025 se observaron los siguientes cambios en siniestralidad y cobertura de este seguro:
- El parque automotor asegurado creció 7%, pasando de 9,9 a 10,6 millones de pólizas.
- La frecuencia de accidentalidad disminuyó 1,1%, bajando del 9,3% en 2024 al 8,2% en 2025.
- La severidad promedio por víctima aumentó en COP 179.000, pasando de COP 2,6 millones a COP 2,8 millones.
- La siniestralidad general del SOAT cayó 4,9% durante el último año.