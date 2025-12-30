Incremento del SOAT para 2026, así quedó el ajuste para carros y motos

La Superintendencia Financiera de Colombia anunció el ajuste de las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que entrarán en vigencia en 2026. La entidad confirmó que las categorías sujetas a tarifas diferenciales tendrán un incremento del 5,17% para 2026.

Los vehículos con tarifa diferencial de acuerdo con el último decreto son:

Ciclomotores Motos de menos de 100 c.c. Motos entre 100 y 200 c.c. Motos de más de 200 c.c. Motocarros Tricimotos Cuadriciclos

Servicio público de pasajeros que tienen riesgo alto por exposición y uso, como:

8. Microbús urbano

9. Microbús intermunicipal

10. Bus urbano

11. Bus intermunicipal

Otros vehículos clasificados en riesgo diferencial:

12. Motocarro de carga

13. Vehículos especiales como ambulancias y transporte escolar

14. Vehículos de transporte público individual como los taxis

Para las otras categorías, que representan aproximadamente la mitad del parque automotor, el aumento será menor, con un ajuste estimado de 0,38%.

Comportamiento del SOAT en 2024-2025

Según el reporte de aseguradoras a la Superfinanciera, entre 2024 y 2025 se observaron los siguientes cambios en siniestralidad y cobertura de este seguro:

El parque automotor asegurado creció 7%, pasando de 9,9 a 10,6 millones de pólizas.

La frecuencia de accidentalidad disminuyó 1,1%, bajando del 9,3% en 2024 al 8,2% en 2025.

La severidad promedio por víctima aumentó en COP 179.000, pasando de COP 2,6 millones a COP 2,8 millones.

La siniestralidad general del SOAT cayó 4,9% durante el último año.