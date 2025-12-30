“El 96% del tejido laboral no tendrá la capacidad de cubrir el nuevo incremento”: Presidente Fenalco
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, estuvo en 6 AM hablando sobre el reciente aumento del salario mínimo
Presidente Fenalco
09:22
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Jaime Alberto Cabal. Foto: (Colprensa-John Paz).
El presidente de la Federación Nacional de Empresarios (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, estuvo en 6 AM de Caracol Radio hablando acerca del reciente aumento que se realizó al salario mínimo por medio de un decreto del presidente Gustavo Petro, el cual, calificó como una “burla”, “payasada” y una “farsa”, asegurando que tal incremento tiene un carácter populista, de cara a las elecciones del 2026.
Noticia en desarrollo