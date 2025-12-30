Autopistas del Caribe presenta resultados de su gestión vial y operativa en este 2025

Desde el inicio de la concesión en 2021, el proyecto ha tenido a su cargo la operación y el mantenimiento vial del corredor, así como la ejecución de acciones sociales, ambientales y comunitarias en sus zonas de influencia. A la fecha, estas acciones han permitido la vinculación laboral de más de 2.000 personas de la región y la ejecución de programas orientados al fortalecimiento de las economías locales.

Más allá del cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la concesión ha desarrollado iniciativas dirigidas a emprendedores, campesinos, pescadores, artesanos, mujeres cabeza de hogar, deportistas y comunidades en general, mediante procesos de capacitación, acompañamiento y apoyo productivo. Estas acciones han tenido impacto directo en municipios de Atlántico y Bolívar.

Entre las iniciativas adelantadas se destacan el apoyo a asociaciones de hacedores de pastel y chicharrón del municipio de Baranoa, a través de estrategias publicitarias y capacitaciones; el respaldo a la escuela deportiva del corregimiento de Sincerín; y la entrega de material fresado para el mejoramiento de vías internas en municipios como Malambo, Baranoa y Palmar de Varela, en Atlántico, así como Clemencia, Arjona y Turbaco, en Bolívar.

Durante 2025 también se desarrollaron jornadas cívico-ambientales en alianza con entidades públicas y privadas, enfocadas en la recolección de residuos sólidos y la sensibilización sobre su adecuado manejo. De igual forma, se realizaron capacitaciones ambientales, campañas de cultura vial dirigidas a motociclistas, peatones y conductores, y jornadas pedagógicas en instituciones educativas.

En materia de mantenimiento vial, y pese a las dificultades de orden social registradas en algunos peajes del corredor, la concesión continuó ejecutando sus actividades contractuales. En lo corrido del año se sellaron más de 282.000 metros de fisuras, se aplicaron cerca de 8.000 m³ de asfalto para la reparación de baches, se ejecutaron más de 2.600 kilómetros de rocería, se realizaron 13.768 m² de demarcación vial, y se instalaron y repusieron 964 metros de defensas metálicas y cerca de 60.000 tachas reflectivas.

En cuanto a la atención a los usuarios, la concesión prestó más de 7.000 servicios a lo largo del corredor, incluyendo grúa vehicular, ambulancia, asistencia mecánica e inspección vial, contribuyendo a mejorar las condiciones de seguridad para los miles de conductores que transitan diariamente por esta vía.