¿Dónde son los nuevos cambios viales en Barranquilla? Entérese aquí

Con el fin de optimizar la movilidad, disminuir los riesgos de accidentalidad y facilitar la circulación vehicular, la Alcaldía de Barranquilla anunció la implementación de cambios en la prioridad vial en dos puntos clave de la ciudad.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La medida, adoptada por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, entró en vigencia este martes 30 de diciembre e incluye nueva señalización vertical, demarcación en la vía y elementos reflectivos que refuerzan la seguridad vial.

Cambios en la calle 75 con carrera 45

En esta intersección, la prioridad la tenían los vehículos que transitaban por la carrera 45. Con el nuevo esquema, los conductores que circulen por esta vía deberán detenerse y respetar la señal de PARE, mientras que la prelación la tendrán los vehículos que se movilicen por la calle 75.

Cambios en la calle 81 con carrera 59C

De igual manera, en la calle 81 con carrera 59C, la carrera 59C dejó de tener la prioridad. A partir de la modificación, los conductores que transiten por esta vía deberán detenerse en la intersección, dando paso a quienes circulen por la calle 81.

Acompañamiento y llamado a la cultura vial

Durante la implementación de los cambios, la Policía de Tránsito y orientadores de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial estarán presentes para orientar a los ciudadanos y prevenir accidentes. La secretaria distrital de Tránsito y Seguridad Vial, Yaciris Cantillo Romero, reiteró el llamado a respetar la señalización y adoptar una cultura vial responsable.

LEA TAMBIÉN: Concejales piden a organismos de control investigar presuntas irregularidades en el ICBF Atlántico

“Estos cambios hacen parte de una estrategia integral para ordenar la circulación y proteger la vida de todos los actores viales. Invitamos a la ciudadanía a acoger estas medidas con responsabilidad”, expresó.