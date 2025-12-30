Estados Unidos anuncia sanciones contra Irán y Venezuela por comercio de drones

La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro y contempla sanciones contra diez personas y organizaciones, señaladas por su participación en la adquisición de vehículos aéreos no tripulados, así como en intentos de obtener materiales químicos relacionados con programas de misiles balísticos. Según las autoridades estadounidenses, estas actividades representan riesgos para la seguridad regional y global.

Alcance de las sanciones

En el comunicado oficial, el Departamento del Tesoro indicó que las sanciones buscan “hacer rendir cuentas” a actores que, desde Irán y Venezuela, participan en la propagación de sistemas de armas, incluyendo drones de uso militar. Las medidas implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con personas o entidades en Estados Unidos.

John Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, afirmó que Washington continuará adoptando acciones para impedir que quienes utilicen el complejo militar-industrial iraní accedan al sistema financiero estadounidense. En ese contexto, subrayó que tanto Irán como Venezuela han sido identificados como actores relevantes en redes de adquisición y transferencia de tecnología militar.

#MUNDO | El Departamento del Tesoro de EE. UU. anuncia un nuevo paquete de sanciones contra 10 personas y entidades con sede en Venezuela e Irán por estar involucradas en la compraventa de armas entre estos países, lo que coincide con el aumento de la presión sobre el Gobierno de… pic.twitter.com/SpZuKog46E — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 30, 2025

El papel de Irán en la transferencia de tecnología

Las autoridades estadounidenses señalaron que Irán desempeña un rol central en la producción y exportación de vehículos aéreos no tripulados, así como en el desarrollo de capacidades balísticas. Según el Tesoro, estos programas no solo tienen implicaciones en Oriente Medio, sino que también afectan la estabilidad de otras regiones.

En su comunicado, el Departamento del Tesoro advirtió que el uso y la proliferación de drones de diseño iraní representan una amenaza para Estados Unidos y para personal aliado, además de generar impactos sobre rutas comerciales estratégicas, como las que atraviesan el mar Rojo. Washington sostiene que Irán continúa promoviendo activamente estos sistemas y adquiriendo componentes relacionados con misiles, de manera contraria a las restricciones internacionales.

Entidades venezolanas sancionadas

Entre las entidades sancionadas figura la Empresa Aeronáutica Nacional de Venezuela y su presidente, José Jesús Urdaneta. De acuerdo con el Tesoro, la compañía habría participado en la compra de drones iraníes y en operaciones relacionadas con su comercialización.

El Departamento de Estado respaldó la decisión y, en un comunicado separado, su portavoz Thomas Piggot afirmó que la provisión de armamento convencional de Irán a Venezuela constituye un asunto de interés para la política exterior estadounidense en el hemisferio occidental. Según Piggot, la empresa venezolana sancionada habría contribuido a la venta de drones de combate por montos de varios millones de dólares.

Acciones recientes de EE.UU. en la región

El anuncio de las sanciones coincidió con declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos llevó a cabo un ataque contra un muelle en Venezuela que presuntamente era utilizado por lanchas vinculadas al narcotráfico. De acuerdo con Trump, se trataría del primer ataque terrestre dentro de una campaña militar dirigida a combatir el tráfico de drogas procedente de América Latina.

Aunque este operativo no fue detallado por las autoridades actuales, se suma a un contexto de creciente atención de Washington sobre las dinámicas de seguridad en la región, particularmente aquellas que involucran redes transnacionales, financiamiento ilícito y cooperación militar entre países sancionados.

Por ahora, el Departamento del Tesoro no ha precisado si se contemplan nuevas medidas adicionales, pero reiteró que continuará monitoreando las actividades relacionadas con la transferencia de tecnología militar y el financiamiento de estos programas.

