Senador Antonio Correa defiende el salario mínimo 2026: “Una deuda histórica con los trabajadores”

Montería

El senador por Córdoba Antonio Correa Jiménez expresó su respaldo total al aumento del salario mínimo para 2026 decretado por el presidente Gustavo Petro, calificándolo como un paso para saldar “una deuda histórica con los trabajadores y las trabajadoras de este país”.

En declaraciones públicas, el congresista rechazó de plano los argumentos que señalan que incrementar el salario mínimo perjudica la economía nacional.

“Mi apoyo es total. Es falso que subir el salario mínimo rompa la economía”, afirmó Correa Jiménez, atribuyendo estas críticas a un “discurso del miedo que cada diciembre reaparece para asustar a la gente”.

Para sustentar su posición, el senador se apoyó en cifras oficiales recientes. “Los hechos desmienten ese discurso del miedo. El desempleo acaba de bajar al 8,7 %, la cifra más baja desde 2017, demostrando que mejorar el ingreso de la gente no destruye empleo, sino que lo dinamiza”, argumentó.

Correa Jiménez hizo referencia a lo que considera un patrón recurrente de alertas, señalando que “cada fin de año nos dicen lo mismo: que un aumento ‘dispara la inflación’, que ‘quiebra a las empresas’ y que ‘ahuyenta la inversión’”. No obstante, insistió en que “una vez más, los datos oficiales dicen todo lo contrario”.

Un salario mayor es positivo: Correa

Desde su perspectiva, el impacto económico de un salario mayor es positivo y tangible. “Cuando el trabajador tiene ingresos dignos, consume, mueve la economía y fortalece el mercado interno. Eso es crecimiento real, no especulación”, manifestó el legislador.

Para él, la discusión trasciende lo meramente económico para convertirse en un asunto de principios. “Hablar de salario mínimo vital no es un eslogan. Es un principio de justicia social”, sostuvo, definiendo que un salario debe alcanzar para “vivir con dignidad, pagar arriendo, alimentación, transporte, servicios, educación y salud”.

Correa Jiménez fue contundente al describir la situación actual de muchos colombianos. “Hoy, millones de trabajadores sobreviven, no viven. Eso no es desarrollo, eso es precarización”, afirmó.

En su discurso, hizo un llamado a cambiar lo que percibe como una normalización intolerable: “Colombia no puede seguir normalizando salarios de esclavitud. No puede seguir diciendo que la gente ‘se aguante’ mientras todo sube menos el ingreso”. Para el senador, la función del trabajo debe ser transformadora: “El trabajo debe sacar de la pobreza, no condenar a ella”.

Reiterando su postura, concluyó: “Decimos con claridad: estamos del lado de los trabajadores. Respaldamos una subida real del salario mínimo porque está demostrado que no quiebra a las empresas, sino que fortalece la economía nacional”.

Correa Jiménez vinculó además los salarios dignos con el desarrollo estructural, afirmando que “los países con mejores salarios son también los más productivos y estables”.

Finalizó su intervención con un mensaje de reconocimiento y urgencia: “Este país le debe mucho a su clase trabajadora. Es hora de saldar esa deuda. Salario mínimo digno, salario mínimo vital, sin miedo y juntos a los pobres y trabajadores”.