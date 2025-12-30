🔴 Auxilio de transporte + Salario Mínimo 2026: Así quedó el pago mensual y quincenal

Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, decretada el incremento del salario mínimo en un 23%, este lunes 29 de diciembre, cambian varias cifras dentro de la economía colombiana, como las pensiones, el auxilio de transporte, la prima, entre otras.

Es importante recordar que este sería el segundo año consecutivo en el que el jefe de Estado incrementa el SMMLV por decreto, pues en 2025, para el 24 de diciembre, Gustavo Petro oficializó el aumento en 9.54%, con la intención de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.

El salario mínimo vital en Colombia para 2026 quedó en $2’000.000 COP, esta cifra incluyendo el subsidio de transporte, no obstante, no todos los trabajadores reciben este ingreso, ¿por qué?

¿Qué es el auxilio de transporte?

El subsidio de transporte es una prestación que se le otorga a todos los trabadores que ganan hasta dos veces el salario mínimo mensual vigente (SMMLV). Se trata de un apoyo salarial que tiene como objetivo cubrir los gastos de transporte para poder ir y venir del trabajo.

Tenga en cuenta que este subsidio no se considera dentro del salario, excepto para calcular las prestaciones sociales como liquidación de la prima de servicios y el auxilio de cesantías.

Salario mínimo 2026 Colombia y auxilio de transporte

Teniendo en cuenta el aumento del salario mínimo decretado por Gustavo Petro, el auxilio de transporte quedaría de la siguiente manera:

$ 1.423.000 COP (Salario mínimo 2025) + 23.5% (decretado) = $ 1′750.900 COP

(decretado) = 200.000 COP (Auxilio de transporte 2025) + 23.5% (decretado) = $249.100 COP

En qué casos no se paga auxilio de transporte

Cuando el empleador suministra transporte.

Cuando el trabajador reside cerca de la empresa, razón por la que no necesita utilizar ni pagar por un servicio de transporte.

Cuando el salario del trabajador supera los 2 salarios mínimos mensuales vigentes.

En los casos de trabajadores que se encuentran en periodo de incapacidad médica, es decir, durante periodos de licencias laborales o en caso de que el contrato de trabajo se encuentre suspendido.

Así quedó el pago mensual y quincenal (con y sin subsidio)

Tras el anuncio realizado por el presidente Gustavo Petro, el pago mensual y quincenal del salario mínimo vital se efectuará de la siguiente manera:

Salario quincenal: $875.450 pesos sin incluir el subsidio de transporte

$875.450 pesos sin incluir el subsidio de transporte Salario mensual: $1′750.900 COP sin incluir subsidio

$1′750.900 COP sin incluir subsidio Subsidio de transporte: $249.100 COP, si el pago se realiza de manera quincenal será de $124.550 pesos.

Salario mínimo 2025 mensual

Es importante mencionar que, teniendo en cuenta que este es el segundo año consecutivo en el que el aumento se da por decretero, para el 2025 este fue del 9.54%, lo que dejó la cifra del salario mínimo en Colombia en $1.423.000 COP y el auxilio de transporte quedó en $200.000 COP.

¿Cuánto ha subido el salario mínimo en los últimos 10 años en Colombia?