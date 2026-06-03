“Permita que los colombianos voten en paz”: gobernador de Córdoba al presidente Gustavo Petro
El mandatario departamental insistió en que el pueblo necesita garantías para escoger al próximo presidente de los colombianos.
Montería
El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, respondió a la publicación del presidente Gustavo Petro, luego de que este último reaccionara al mensaje de Donald Trump, quien expresó respaldo total al candidato Abelardo de la Espriella. En ese sentido, el mandatario departamental expresó que “ya está bueno. Permita que los colombianos voten en paz y tranquilidad, que sea el pueblo con todas las garantías quien escoja al próximo presidente de nuestro país”.
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“La libertad no es que un país manifieste sus afinidades con X o Y candidato. La libertad es que los funcionarios públicos demos ejemplo y respetemos la Constitución, no podemos hacer proselitismo político”, agregó.
Finalmente, sostuvo: “aproveche los últimos días para organizar equipo de empalme, y quien lo releve pueda avanzar de manera rápida, construyendo sobre lo construido y arreglar lo que esté mal, pero sobre todo uniendo a un país”.
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Claudia Hernández
Abogada y periodista. Trabajó en W Radio durante 9 años y actualmente es corresponsal del Sistema Informativo...