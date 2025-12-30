ÚLTIMA HORA Petro aumentó salario mínimo para 2026 por decreto: Así quedó con auxilio de transporte

Este lunes 29 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro dio al país el anuncio oficial del incremento del salario mínimo vital. El aumento será del 23,5%, quedando en 2′000.000 para el 2026.

Esta decisión se da luego de que no hubo acuerdo entre las centrales obreras que proponían un incremento del 16% y el sector empresarial quienes apuntaban a un 7.21%. Los sectores tuvieron una nueva oportunidad para negociar en 48 horas y presentar salvedades, pero no llegaron a un acuerdo.

Cabe mencionar que el presidente de la República puede fijar el incremento del salario mínimo por Decreto, bajo la Ley 278 del 96, en la que se establece que el plazo máximo para fijar el incremento es hasta el 30 de diciembre de cada año.

Lea también: Salario mínimo 2026 Colombia: Gastos que incluye el mínimo vital de acuerdo con la OIT

Cuándo comienza a regir el aumento del salario mínimo

De acuerdo con lo establecido por la Ley colombiana, el aumento del salario mínimo comenzará a regir a partir del 1 de enero del 2026.

En este orden de ideas, los trabajadores que devenguen esta cantidad, tendrán derecho al aumento que estableció el Gobierno Nacional por Decreto, por esta razón, los empleadores tienen la obligación de ajustar el sueldo, ya que ningún trabajador puede ganar menos del salario mínimo.

Lo que se pretende con este ajuste anual es que se garantice la remuneración mínima para todos los trabajadores. En este orden de ideas, se tiene en cuenta el costo de vida que es la inflación y la canasta familiar. Además, se implementa la productividad del país, el crecimiento económico (PIB) y la capacidad económica.

Le recomendamos: ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para calcular el aumento del salario mínimo en 2026?

Salario mínimo y auxilio de transporte para 2026

Teniendo en cuenta que el incremento fue del 23,5%, así quedaría el salario mínimo para 2026:

$ 1.423.000 COP (Salario mínimo 2025) + 23.5% (decretado) = $ 1′750.905 COP

(decretado) = 200.000 COP (Auxilio de transporte 2025) + 23.5% (decretado) = $249.095 COP

En este orden de idas el salario mínimo para 2026 quedan en $1′750.905 pesos colombianos y el auxilio de transporte en $249.095 COP, para un total de $2′000.000 COP

Aumento salario mínimo en los últimos 10 años