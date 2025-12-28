Tragedia en Chimá: Un hombre muere tras ser embestido por un toro en las corralejas de Arache

Uvaldo Montalvo Lozano, de 52 años, murió en las corralejas de Arache, en Chimá, Córdoba.

La alegría de las corralejas en el corregimiento de Arache, municipio de Chimá, se vio abruptamente truncada este fin de semana con el fallecimiento de Uvaldo Montalvo Lozano, de 52 años.

La víctima, conocida popularmente como “El Topo”, perdió la vida tras sufrir una grave cornada durante las faenas en el ruedo, según confirmaron las autoridades locales.

Montalvo Lozano, natural y residente del corregimiento de Punta de Yánez, en la jurisdicción de Ciénaga de Oro, se encontraba participando en los eventos taurinos populares cuando fue embestido por el astado.

Testigos presenciales relataron que el impacto fue contundente, provocándole heridas de tal magnitud que requirieron su traslado inmediato a un centro asistencial. A pesar de la rápida intervención de los organismos de socorro y de ser llevado de urgencia al puesto de salud de la zona, el cuerpo médico no pudo hacer nada por salvar su vida.

Su deceso fue confirmado minutos después de su ingreso, atribuido a la gravedad de las lesiones internas causadas por la cornada.

Era un personaje carismático

El suceso ha sumido en el luto a su comunidad de origen, Punta de Yánez, donde era descrito como un personaje carismático y muy querido.

“Hoy Punta de Yánez lamenta la partida de este personaje que siempre se caracterizó por su alegría y el cariño que despertaba entre todos los habitantes”, expresaron allegados al fallecido.

Su pérdida ha generado una ola de consternación entre los habitantes de Ciénaga de Oro, donde gozaba de amplio afecto y respeto.

Este trágico episodio vuelve a situar en el centro del debate público las condiciones de seguridad para los participantes y asistentes a las corralejas en el departamento de Córdoba. Las autoridades han iniciado las investigaciones pertinentes para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente mortal.

Mientras tanto, se espera que en las próximas horas el cuerpo de Uvaldo Montalvo “El Topo” sea trasladado a su corregimiento natal para recibir sepultura, en un sepelio al que se prevé un masivo y sentido acompañamiento de la comunidad.