Córdoba atrae un 32,6% más de turistas internacionales en 2025, con naturaleza, sol y playa

Montería

El turismo internacional en el departamento de Córdoba experimenta un auge sin precedentes recientes. Según cifras de ProColombia, basadas en Migración Colombia, entre enero y octubre de 2025 llegaron 5.136 turistas extranjeros, lo que supone un incremento del 32,6% frente a los 3.873 contabilizados en el mismo periodo de 2024.

Este comportamiento confirma una tendencia de crecimiento sostenido y posiciona a Córdoba como un destino cada vez más visible en la agenda global.

Los visitantes proceden principalmente de Estados Unidos, así como de mercados latinoamericanos como México, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina y Chile, que han presentado incrementos importantes.

El perfil dominante es el de viajeros entre 31 y 60 años, con capacidad de gasto medio y alto, cuya motivación principal son las vacaciones, recreo y ocio. Un porcentaje relevante también viaja por negocios o para visitar familiares y amigos.

No es casualidad: Zuleta

En palabras del gobernador Erasmo Zuleta Bechara, “este crecimiento no es casualidad: es el resultado de creer en el turismo como motor de empleo y oportunidades. Córdoba se está posicionando en el mapa internacional sin perder su esencia”.

La oferta turística que encuentran se distribuye por el territorio. En la zona costanera, municipios como San Antero, San Bernardo del Viento, Moñitos, Puerto Escondido y Los Córdobas ofrecen playas, gastronomía local y conexión con destinos insulares.

En el Alto Sinú y el Parque Nacional Natural Paramillo, se destacan propuestas de naturaleza, aventura y ecoturismo, mientras que en la Ciénaga de Ayapel se consolida el turismo de agua dulce y avistamiento de aves. Montería, la capital, concentra la mayor parte de los turistas internacionales gracias a su oferta de servicios, conectividad y atractivos como el Parque Lineal del Río Sinú.

Un factor clave en este crecimiento ha sido la conectividad aérea. Montería y Montelíbano cuentan con rutas operadas por aerolíneas como LATAM, Avianca, Jetsmart, SATENA y CLIC Air, que conectan con Bogotá y Medellín con múltiples frecuencias semanales, facilitando el acceso internacional.

El aumento del 32,6% en turistas extranjeros, sumado al perfil de visitantes que buscan vacaciones, naturaleza, sol y playa, confirma que Córdoba se consolida como un destino en expansión en el Caribe colombiano.