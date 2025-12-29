Habilitan glorieta de la Av Ciudad de Cali con Av Américas en Bogotá: habrá menos semáforos

En la mañana de este lunes 29 de diciembre, se puso en funcionamiento la glorieta del segundo nivel de la Avenida Ciudad de Cali con Avenidas Las Américas, en el occidente de Bogotá.

Esta obra hace parte del grupo 4 del proyecto de la Avenida Ciudad de Cali, en la que podrán circular vehículos particulares y buses de Transmilenio en tres carriles.

La glorieta cuenta con 8 accesos y permitirá la conexión por el norte hacia la calle 13, la calle 26 y la Avenida Calle 68; por el sur hacia la Avenida Ciudad de Cali, la Avenida Villavicencio y la Avenida Bosa.

También conectará con la Avenida Las Américas hacia el oriente y hacia el occidente conectará con la calle 6 y la Avenida Guayacanes.

“Cerca de 115 mil usuarios del sistema de transporte de Bogotá se van a beneficiar con una mejora en la movilidad gracias a esta habilitación. También de 25 semáforos que tenemos en este momento alrededor de la intersección, vamos a pasar a 5, se van a eliminar 20 semáforos”, aseguró el alcalde Carlos Fernando Galán.

En 2023 debió ser entregada esta obra, sin embargo por problemas en la adquisición de predios, en temas con Acueducto, por la pandemia y demás, la obra se atrasó y se entregó 2 años después.

Sin embargo, la glorieta en su totalidad no se ha terminado. “Más de 350 personas van a seguir trabajando en el primer nivel. Nos hace falta todo el tema del espacio público y por supuesto terminar lo de Transmilenio”, agregó el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Orlando Molano.

Asimismo se debe hacer la canalización del canal Américas y terminar las zonas espacio público, zonas verdes y jardinerías.

¿Cómo avanza el grupo 4 de la Avenida Ciudad de Cali?

El grupo 4 de este proyecto se encontraba en 2024 en el 29,50% debido a los problemas prediales. A corte de diciembre, la obra ha avanzado casi el 48% de ejecución superando el 77% de avance.

La inversión de este grupo, tanto obra con interventoría, esta avaluada en más de $209 mil millones de pesos.

Una de las obras más importantes que conectará con la Primera Línea del Metro de Bogotá es precisamente la troncal de la Avenida Ciudad de Cali que ha sufrido atrasos.

La obra cuenta con 4 grupos, de los cuales el grupo 2 es el que más atrasado se encuentra. A corte de agosto se encontraba en las del 62% de ejecución.