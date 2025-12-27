Abre acceso norte de la estación Calle 26 de TransMilenio: estas son las rutas que paran

La habilitación corresponde al ingreso por la calle 28 y hace parte de las obras que se desarrollan en este corredor vial.

Con la apertura de este acceso, varias rutas del sistema retoman su parada en esta estación estratégica para la movilidad del Centro Internacional y zonas aledañas.

En un recorrido llevado a cabo esta mañana, el alcalde Mayor Carlos Fernando Galán señalo : “A partir de hoy entra en operación el vagón norte de la estación de la Calle 26, la estación definitiva de lo que será el funcionamiento de TransMilenio, con mayor capacidad, mayor amplitud y mejores servicios, para que sigamos integrando el sistema de transporte de Bogotá entre el Metro y TransMilenio”.

¿Qué servicios paran en la estación de la Calle 26?

En la estación Calle 26 se detienen los servicios:

Ruta Fácil 8

H20 y D20

H27 y B27

Que conectan con los portales Usme, Tunal, 80 y Norte, así como con la troncal NQS Central.

Por ahora, solo está habilitado el acceso norte. El costado sur de la estación entrará en funcionamiento en el primer semestre de 2026, una vez finalicen las obras del viaducto del Metro de Bogotá sobre la avenida El Dorado.

Las autoridades recomiendan a los usuarios planear sus recorridos con anticipación y estar atentos a los cambios operativos que continúen presentándose en la troncal Caracas mientras avanzan las obras del Metro.

Recomendaciones a los usuarios

TransMilenio invitó a los usuarios a adoptar buenos comportamientos dentro del Sistema: respetar las filas, dejar salir antes de ingresar, no ubicarse sobre las franjas amarillas, ceder la silla a quien lo necesite y mantener una actitud de respeto y empatía.