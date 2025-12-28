Aumenta el número de personas lesionadas con pólvora en Bogotá durante diciembre
Engativá es la localidad que presenta mayor número de casos.
Del total de personas afectadas por elementos pirotécnicos, que llegan a 81 en la temporada, la mayor proporción de lesionados se registran en personas adultas con 65 casos; así como en niñas, niños y adolescentes con 21 casos. Así mismo, se precisa que dos de los menores afectados se encontraban en compañía de un adulto bajo el efecto del alcohol.
¿Qué localidades presentan la mayor cantidad de casos de quemaduras por pólvora en Bogotá?
- Engativá: trece casos.
- Bosa: nueve casos.
- Suba: nueve casos.
- Usme: seis casos.
- San Cristóbal: ocho casos.
- Kennedy: siete casos.
- Ciudad Bolívar: seis casos.
- Santa Fe: cinco casos.
- Usaquén: cuatro casos.
- Fontibón: tres casos.
- Los Mártires: tres casos.
- Chapinero: dos casos.
- Tunjuelito: dos casos.
- Puente Aranda: dos casos.
- Teusaquillo: un caso.
- Antonio Nariño: un caso.
¿Qué partes del cuerpo son las más afectadas?
Según reportes de la Secretaria Distrital de Salud (SDS), los lesiones registradas se encuentran en:
- Manos: 44 casos.
- Rostro: 18 casos.
- Ojos: nueve casos.
- Cuello: cuatro casos.
- Pies: dos casos.
- Tronco: un caso.
¿Qué hacer en caso de quemarse con pólvora?
La Secretaria Distrital de Salud (SDS), entrega algunas recomendaciones:
- Evitar la aplicación de cremas, ungüentos o remedios caseros sobre quemaduras o laceraciones por pólvora, dado que estas lesiones requieren manejo profesional.
- No aplicar remedios compuestos de sábila, aceites o café, porque estos productos contaminan la herida y complican el proceso de cicatrización.
- No usar algodón, esparadrapo, ni microporo. Cubrir la lesión con un paño limpio o una gasa mojada.
- No reventar las ampollas causadas por las quemaduras.
- No ingerir líquidos en caso de quemaduras profundas o de tercer grado.
- Aunque aparentemente la quemadura sea leve, se corre el riesgo de infectarse si no es tratada debidamente por el personal de salud.