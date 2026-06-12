‘Escuadrón móvil’ reforzará la seguridad nocturna en TransMilenio

En las últimas horas, las autoridades en Bogotá iniciaron la implementación de ‘escuadrones móviles de seguridad’ en TransMilenio, donde uniformados de la Policía Metropolitana de la ciudad, acompañados de gestores del orden reforzarán la seguridad nocturna en el sistema.

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¿Cómo funcionará el Escuadrón Móvil?

Funcionará con acciones desarrolladas por las Escuadra móvil conformada por 10 vigilantes que van en los interiores de los buses del Sistema en acompañamiento con la Policía de Transporte Masivo y Secretaría de Seguridad. Durante la jornada se registrarán actividades de acompañamiento, prevención, atención a usuarios y fortalecimiento de la percepción de seguridad en la operación.

Se busca acompañar a los usuarios durante sus recorridos en el Sistema, inicialmente retirando a las personas que transiten con carga sobredimensionada no permitida dentro del Sistema o que no hayan validado su pasaje.

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Adicionalmente, ayudarán a controlar la presencia de habitantes de calle en el sistema que muchas veces transportan carga sobredimensionada dentro del sistema, obstaculizando la operación, el flujo de usuarios y, en algunos casos, las salidas de los buses al pernoctar en su interior. “Por ende, la intervención busca mitigar estas situaciones en las cuales la policía realiza la respectiva revisión de validación; si no se realizó, se procede con su retiro”.

Actualmente, las escuadras realizan recorridos entre la estación Avenida Jiménez y la calle 76 sobre la Troncal Caracas, además de operar en la Troncal Américas hasta Banderas, en la Troncal 80 hasta la estación La Granja y en la Autopista Norte hasta el portal.