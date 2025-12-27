Bogotá acogió más de 18 mil eventos culturales en 2025, con un aporte de $20 billones a la economía

Bogotá D. C.

En Bogotá se llevaron a cabo más de 18.000 eventos realizados culturales a lo largo del 2025, tal como indicó la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte a través de su balance de gestión del año.

La entidad identificó tres hitos del sector cultural en Bogotá durante el año: una estrategia de internacionalización de Bogotá como capital de grandes eventos culturales, una apuesta territorial de transformación social a través de la cultura y la creación de espacios en los que se implementan soluciones y acciones en territorios que requieren cambios comportamentales.

Al respecto, el secretario de Cultura, Santiago Trujillo, señaló que “la ciudad fortaleció su posición en el circuito internacional de grandes eventos y, de forma simultánea, expandió la vida cultural en los territorios y en el espacio cotidiano de la ciudadanía, integrando barrios, transporte público y espacio común”.

Más de 2.200 conciertos

La Secretaría de Cultura contabilizó 2.243 conciertos celebrados en Bogotá durante el año, que convocaron a unos cuatro millones de asistentes.

Algunos de estos conciertos son promovidos por la capital, a través del Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), como los festivales Al Parque, entre ellos, Rock al Parque, celebrado nuevamente en junio, que atrajo a más de 250 mil asistentes.

Así como otros festivales como el Estéreo Picnic o el Festival Cordillera, que tuvieron lugar en el Parque Simón Bolívar, y aquellos presentaciones como las de Green Day, Guns N’ Roses o Shakira que se llevaron a cabo en el nuevo escenario de la ciudad: el Vive Claro, con capacidad para unas 40 mil personas.

La Bienal, el Concurso de Violín y más

Por otro lado, la Secretaría destacó eventos como el BOG25, la primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad, que durante siete semanas activó 28 sedes entre museos, espacio público y barrios.

Más de 250 artistas de 12 países participaron en esta bienal que convocó cerca de tres millones de personas.

U otros eventos como el Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá, que reunió a jóvenes talentos de 30 países, y el Encuentro de Ciudades y Culturas en Iberoamérica, con la participación de más de 2.000 asistentes y liderazgos culturales de 83 ciudades, consolidando a la capital como un escenario de diálogo cultural global.

Bogotá cerró el año con el Navidad es Cultura 2025, que contó con la asistencia de tres millones de personas y más de 6.000 artistas.

Impacto económico de la cultura en Bogotá durante 2025

De acuerdo con el Distrito, la cultura aportó 20,8 billones de pesos a la economía, lo que representó el 4,8 % del PIB y generó más de 235.000 empleos.

Bogotá concentra más del 51% del sector cultural del país, algo que destaca el secretario Trujillo: “Este avance es resultado de una acción pública consistente, de la articulación intersectorial y de la inversión privada”.