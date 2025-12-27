¿Cómo va a funcionar el Pico y Placa Regional en 2026?: así avanza el plan éxodo en Bogotá

Con la llegada de las fiestas y el inicio de 2026, Bogotá entra en una etapa de alta movilidad. Miles de vehículos salen y regresan de la capital por motivos familiares y turísticos, por lo que las autoridades han reforzado el Plan Éxodo, un esquema de gestión de tráfico que busca garantizar desplazamientos más fluidos y seguros durante esta época del año.

Leer también: Metro de Bogotá inicia primeras pruebas dinámicas de movimiento eléctrico y autónomo en Bosa

¿Qué es el Pico y Placa Regional y por qué se implementa?

El Pico y Placa Regional es una medida especial que busca regular la entrada de vehículos a la ciudad en días de intenso flujo vehicular, como los festivos y los puentes. A diferencia del pico y placa tradicional que aplica dentro de Bogotá, esta versión afecta los nueve principales corredores que conectan a la capital con Cundinamarca y otras regiones, y está diseñada para evitar congestiones extremas en momentos clave.

Podría interesarle: Lista de taxis que tendrán Pico y Placa en Bogotá el 24 y 31 de diciembre, según Alcaldía

¿Cómo funcionará en enero de 2026?

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que la restricción regional entrará en vigencia el lunes festivo del 12 de enero de 2026, una de las fechas con mayor retorno de viajeros a Bogotá después de las celebraciones de fin de año

En ese día la medida operará de la siguiente manera:

• 12:00 p. m. a 4:00 p. m. — podrán ingresar a la ciudad los automóviles con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

• 4:00 p. m. a 8:00 p. m. — el ingreso estará habilitado para vehículos cuyas placas terminen en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

Excepciones y plan de movilidad para el éxodo

Además del esquema regional, la Alcaldía Distrital ha definido excepciones en el pico y placa tradicional dentro de la ciudad para facilitar la circulación de quienes salen o entran a Bogotá durante la temporada. Por ejemplo:

• El viernes 26 de diciembre de 2025 y el viernes 2 de enero de 2026 no habrá pico y placa para facilitar los viajes de fin de año.

Estas excepciones buscan evitar atascos innecesarios en las principales vías urbanas, especialmente por la elevada salida de vehículos en los días previos a las fiestas y por el retorno posterior.

Lea apropósito: ¿Cómo solicitar un permiso para vehículos híbridos o eléctricos en Bogotá?: este es el paso a paso

¿Qué recomendaciones debe tener en cuenta?

Para garantizar que la movilidad se dé sin contratiempos, las autoridades han desplegado un amplio operativo de control y acompañamiento en las principales salidas e ingresos de la ciudad, con el objetivo de brindar atención oportuna ante cualquier novedad vial o de seguridad en carretera.

Además, recomiendan a los conductores respetar señales, límites de velocidad y los horarios del pico y placa regional para evitar sanciones y garantizar trayectos más seguros para todos.