Pico y placa solidario: Estos vehículos pagarán menos en 2026 para evitar la restricción en Bogotá

Desde la segunda mitad de 2020, La Secretaría de Movilidad de Bogotá desarrolla el programa de pico y placa solidario de la ciudad. Esta medida fue creada con el propósito de que los conductores adquirieran consciencia frente a su huella en el medio ambiente y la infraestructura de la ciudad.

Le podría interesar: ¿Cómo va a funcionar el Pico y Placa Regional en 2026?: así avanza el plan éxodo en Bogotá

Así las cosas, el pico y placa solidario funciona como un permiso especial para que los vehículos inscritos puedan evitar la restricción para circular en las vías de la ciudad.

¿Qué vehículos pagarán menos por el pico y placa solidario en 2026?

El precio del pico y placa solidario en Bogotá tiene un valor diferencial para cada vehículo, el cual depende de varios factores clave:

El precio base, de acuerdo con la duración del permiso.

Tipo de combustible, modelo y cilindraje.

Avalúo comercial del vehículo.

Finalmente, el cuarto factor que determina el precio del pico y placa solidario está relacionado con el municipio de registro del vehículo, dado que la Alcaldía Mayor anunció un aumento de hasta el 50 % en los precios para quienes estén matriculados fuera de Bogotá.

En ese sentido, a esperas de la definición de los nuevos precios en enero de 2026, así sería aumento para los vehículos con placa que no sea de Bogotá, teniendo en cuenta solo el precio base por periodo de tiempo:

Diario: $66.883 pesos de precio base + 50 % = $100.325 pesos

$66.883 pesos de precio base + 50 % = $100.325 pesos Mensual: $534.546 pesos de precio base + 50 % = $801.819 pesos

$534.546 pesos de precio base + 50 % = $801.819 pesos Semestral: $2.672.989 pesos precio base + 50 % = $4.009.484 pesos.

En ese sentido, los propietarios de vehículos matriculados en Bogotá pagarían hasta 33.442 pesos por el permiso de un día; $267.273 por la vigencia de un mes; y hasta $1.336.495 menos por evitar la restricción durante todo el año.

¿Cómo inscribirse al pico y placa solidario?

Tenga en cuenta los siguientes pasos para inscribirse en el pico y placa solidario, si desea hacerlo como persona natural: