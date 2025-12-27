Transmilenio vuelve a abrir estación tras un año de cierre: confirman fecha y rutas que pararán

En las últimas horas, Transmilenio confirmó que una estación ubicada sobre la Autopista Norte volverá a estar en servicio tras estar más de un año cerrada debido a los trabajos de reconstrucción del puente peatonal que da acceso a sus vagones: se trata de la Calle 146.

Según explicó la entidad, esta estación estará nuevamente en funcionamiento a partir de este sábado 27 de diciembre. Además de su nuevo puente peatonal, tendrá una “infraestructura moderna que mejora la accesibilidad, la seguridad y la conectividad” para todos los usuarios que la frecuentan, especialmente quienes viven en las localidades de Usaquén y de Suba.

“Entregamos un puente peatonal moderno que cumple con los más altos estándares técnicos y de accesibilidad, pensado para ofrecer desplazamientos más seguros, incluyentes y una mejor experiencia de viaje para todos nuestros usuarios“, explica María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio.

¿Cuántos usuarios se verán beneficiados?

La estación Calle 146, la cual pertenece a la troncal Autopista Norte de Transmilenio, se encuentra cerca de los barrios Mazurén, Cedritos, La Victoria Norte, Santa Helena y Cedro Bolívar; por lo tanto, sus habitantes serán los directamente beneficiados con su reapertura, así como aquellos usuarios que la suelen utilizar para llegar, por ejemplo, a sus lugares de trabajo.

De acuerdo a las cifras otorgadas por la entidad, esta estación había registrado un promedio de 14.800 validaciones diarias antes de que se presentara su cierre el 14 de diciembre de 2024.

¿Qué rutas volverán a parar en la estación Calle 146?

Previo a este cierre, unas 14 rutas de Transmilenio realizaban su parada en la estación Calle 146 como parte de su recorrido. Estas son:

8

B10

B11

B13

B28

B74

B75

H13

H75

J70

J74

F28

D10

G11.

En ese orden de ideas, cada uno de estos servicios volverá a operar en esta estación en ambos sentidos. Asimismo, las paradas se distribuirán de la siguiente manera:

Vagón 1: B10, B11 y B75 (sentido sur-norte), D10, G11 y H75 (sentido norte-sur).

B10, B11 y B75 (sentido sur-norte), D10, G11 y H75 (sentido norte-sur). Vagón 2: 8 y B74 (sentido sur-norte), F28 y J70 (sentido norte-sur).

8 y B74 (sentido sur-norte), F28 y J70 (sentido norte-sur). Vagón 3: B13 y B28 (sentido sur-norte), D10, H13 y J74 (sentido norte-sur).

Atención: Mañana reabrimos la estación Calle 146 🚉✨



A partir de este sábado 27 de diciembre, la estación Calle 146 vuelve a entrar en operación con un nuevo puente peatonal diseñado para ser más seguro, cómodo e incluyente. 🏗️🚶‍♂️



✅ 14 rutas troncales retoman sus paradas… pic.twitter.com/lpIlHN5tiJ — TransMilenio (@TransMilenio) December 26, 2025

¿Por qué había sido cerrada la estación Calle 146?

El cierre de la estación 146 se llevó a cabo para la reconstrucción del puente peatonal, ya que la estructura original no cumplía con las normas técnicas vigentes ni con los estándares de accesibilidad requeridos, especialmente para personas con una movilidad reducida. De esta manera, se dio paso a una nueva obra que permita brindar las garantías de seguridad suficientes.

“El nuevo puente peatonal permite una circulación más fluida, cómoda y segura, beneficiando especialmente a personas mayores, usuarios con movilidad reducida, familias y peatones que utilizan el sistema de forma cotidiana”, explicó Transmilenio.

Es importante señalar que la estación Calle 146 se encuentra ubicada entre Calle 142 y Mazurén, las cuales albergaron de forma temporal las rutas que funcionaban en el primero antes de que se llevara a cabo la reconstrucción del puente peatonal desde finales de 2024.