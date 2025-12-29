Colombia 2026: repase acá fichajes y ventas de todos los equipos de la Liga. (Colprensa - Cristian Bayona). / Cristian Bayona

Se avecina una nueva temporada en el fútbol colombiano y los diferentes equipos del país han empezado a conformar sus nóminas para luchar por los torneos nacionales (Liga, Copa) e internacionales (Copa Libertadores, Copa Sudamericana).

En este cierre de año, equipos como Millonarios y Deportivo Cali han aprovechado para anunciar algunas de sus incorporaciones de cara a lo que viene; otros más como América de Cali e Independiente Santa Fe, de reciente participación en las finales, anunciaron varias salidas.

Repase a continuación los movimientos de cada club hasta el momento.

Fichajes y ventas de los equipos en Colombia

Atlético Nacional

Altas:

Bajas: Joan Castro

Millonarios

Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo.

Bajas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda y Delvin Alfonzo.

América de Cali

Altas:

Bajas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva

Independiente Santa Fe

Altas: Pablo Repetto (DT)

Bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia y Juan Aristizábal.

Junior de Barranquilla

Altas: Jannenson Sarmiento

Bajas:

Deportivo Cali

Altas: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez

Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo

Independiente Medellín

Altas:

Bajas: Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado y Juan Arizala

Once Caldas

Altas: Jaime Alvarado

Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz y Mateo García.

Deportes Tolima

Altas: Jan Carlos Angulo.

Bajas: Jáder Quiñones, Cristopher Fiermarin y Kevin Pérez.

Cúcuta Deportivo

Altas:

Bajas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zuñiga, Julián Anaya, Henry Plazas, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Álvarez, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada y Matías Pisano.

Deportivo Pereira

Altas:

Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio y Salvador Ichazo.

Atlético Bucaramanga

Altas:

Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao y Jhon Vásquez.

Jaguares

Altas: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez y Mauricio Castaño

Bajas: Didier Pino y Juan Camilo Roa.

Deportivo Pasto

Altas: Jonathan Risueño (DT)

Bajas: Diego Martínez

Llaneros

Altas: Jhon Vásquez, Léider Riascos, Alejandro Moralez, Edwin Laszo, Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez y Juan David Pertúz.

Bajas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra

Águilas Doradas

Altas: Juan David Niño (DT), Andrés Álvarez, Bryan Urueña, Andrés Ricaurte e Iván Mauricio Arboleda y Cristian Caicedo.

Bajas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo y Wuilker Faríñez.

Fortaleza

Altas:

Bajas: Andrés Ricaurte.

Boyacá Chicó

Altas:

Bajas:

Internacional de Bogotá

Altas: Ricardo Valiño (DT), Emilio Gutiérrez, Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti, Kalazan Suárez, Hather Cuesta y Rubén Manjarrés.

Bajas:

Alianza Valledupar

Altas: Eduard Banguero, Juan Arcila, Juan Viveros, Ever Meza y Yeiner Londoño.

Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres.