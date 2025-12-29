Colombia 2026: repase acá fichajes y ventas de todos los equipos de la Liga
Los clubes empiezan a armarse de cara a una nueva temporada.
Se avecina una nueva temporada en el fútbol colombiano y los diferentes equipos del país han empezado a conformar sus nóminas para luchar por los torneos nacionales (Liga, Copa) e internacionales (Copa Libertadores, Copa Sudamericana).
En este cierre de año, equipos como Millonarios y Deportivo Cali han aprovechado para anunciar algunas de sus incorporaciones de cara a lo que viene; otros más como América de Cali e Independiente Santa Fe, de reciente participación en las finales, anunciaron varias salidas.
Repase a continuación los movimientos de cada club hasta el momento.
Fichajes y ventas de los equipos en Colombia
Atlético Nacional
Altas:
Bajas: Joan Castro
Millonarios
Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo.
Bajas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda y Delvin Alfonzo.
América de Cali
Altas:
Bajas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Santiago Silva
Independiente Santa Fe
Altas: Pablo Repetto (DT)
Bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia y Juan Aristizábal.
Junior de Barranquilla
Altas: Jannenson Sarmiento
Bajas:
Deportivo Cali
Altas: Juan Ignacio Dinenno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez
Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo
Independiente Medellín
Altas:
Bajas: Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado y Juan Arizala
Once Caldas
Altas: Jaime Alvarado
Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz y Mateo García.
Deportes Tolima
Altas: Jan Carlos Angulo.
Bajas: Jáder Quiñones, Cristopher Fiermarin y Kevin Pérez.
Cúcuta Deportivo
Altas:
Bajas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zuñiga, Julián Anaya, Henry Plazas, Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias, Cristian Álvarez, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada y Matías Pisano.
Deportivo Pereira
Altas:
Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio y Salvador Ichazo.
Atlético Bucaramanga
Altas:
Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao y Jhon Vásquez.
Jaguares
Altas: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez y Mauricio Castaño
Bajas: Didier Pino y Juan Camilo Roa.
Deportivo Pasto
Altas: Jonathan Risueño (DT)
Bajas: Diego Martínez
Llaneros
Altas: Jhon Vásquez, Léider Riascos, Alejandro Moralez, Edwin Laszo, Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez y Juan David Pertúz.
Bajas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra
Águilas Doradas
Altas: Juan David Niño (DT), Andrés Álvarez, Bryan Urueña, Andrés Ricaurte e Iván Mauricio Arboleda y Cristian Caicedo.
Bajas: Tomás Salazar, Delvin Alfonzo y Wuilker Faríñez.
Fortaleza
Altas:
Bajas: Andrés Ricaurte.
Boyacá Chicó
Altas:
Bajas:
Internacional de Bogotá
Altas: Ricardo Valiño (DT), Emilio Gutiérrez, Larry Vásquez, Facundo Boné, Agustín Irazoque, Johan Caballero, Fabricio Sanguinetti, Kalazan Suárez, Hather Cuesta y Rubén Manjarrés.
Bajas:
Alianza Valledupar
Altas: Eduard Banguero, Juan Arcila, Juan Viveros, Ever Meza y Yeiner Londoño.
Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García y Edwin Torres.