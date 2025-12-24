Revelaron detalles del fichaje confirmado de Jannenson Sarmiento por el Junior

Junior de Barranquilla tiene su primer fichaje de cara al 2026. Se trata de Jannenson Sarmiento, futbolista que se venía desempeñando en Unión Magdalena en los últimos año y quien mostró un alto rendimiento en la institución samaria.

El contacto entre el cuadro barraquillero y el entorno del jugador se estableció desde hace meses y, si bien hubo algunas complicaciones en las negociaciones, se terminó concretando su movimiento a la capital del Atlántico.

El presidente del Unión, Alberto Mario Garzón, había publicado una foto de Sarmiento firmando por Junior. Posteriormente, mediante un comunicado de prensa, el club samario confirmó el traslado del futbolista de 26 años.

¡Comunicado oficial! 🔵🔴🌪️⚽️



Santa Marta D.T.C.H., diciembre 23 de 2025 pic.twitter.com/JAfeulGkQB — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) December 24, 2025

“Como resultado de un proceso de diálogo entre las partes, Unión Magdalena confirma que se ha cerrado de manera satisfactoria la transferencia del jugador Jannenson Sarmiento, quien continuará su carrera en el Junior de Barranquilla”, se lee en la publicación.

Sarmiento llegó a Unión en enero de 2024 y desde entonces disputó 84 partidos, de los cuales en 77 lo hizo como titular. Aportó 24 goles y contribuyó con 14 asistencias, números que hablan bien de su paso por la institución.

“Unión era el titular ciento por ciento de los derechos del jugador y transferimos ese porcentaje a Junior”, le dijo Alberto Mario Garzón a El Heraldo.

Así las cosas, el campeón de Colombia ya cuenta con su primer refuerzo para el próximo año, en el que tendrán la disputa de la Copa Libertadores y los torneos colombianos. De momento de desconocen qué jugadores no continuarán en el plantel, a la espera de cerrar nuevos acuerdos con futbolistas para encarar los retos del año que está por comenzar.