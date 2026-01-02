Presidente de Fortaleza confirma dos refuerzos provenientes del América y Santa Fe para 2026

En diálogo con El VBAR Caracol, el presidente de Fortaleza, Francisco Serrano, reconoció el gran desempeño que tuvo el equipo durante la temporada del 2025, pues fue sorpresa en la Liga Colombiana. También reveló el nombre de los jugadores que reforzarán el plantel para este nuevo año y habló sobre la posibilidad de jugar en otro estadio que no sea el Metropolitano de Techo de la ciudad de Bogotá.

“Tuvimos un buen 2025 y dentro de nuestros objetivos está ir por más, o sea, volver a clasificar, ojalá poder pelear arriba alguna clasificación a copas, sin olvidarnos pues de nuestro objetivo principal que es permanecer en liga”, inició hablando el presidente de Fortaleza sobre el gran desempeño que demostró en el 2025.

Le puede interesar: Figura de la Liga Colombiana 2025 manifestó su deseo de llegar a Millonarios

Posterior, mencionó los nuevos jugadores que se incorporarán como refuerzos del equipo bogotano para afrontar la Liga Colombiana-I del 2026: “Como saben, transferimos a Jordan García al León, entonces viene un arquero venezolano Miguel Silva, llega un lateral izquierdo colombo-venezolano Miguel Pernía, también ellos en reemplazo de Sebastián Valencia que va a Millonarios y Ronaldo Pájaro al Deportivo Cali.”

“Vuelve Sebastián Navarro de su préstamo en América, pues sentimos que es un gran refuerzo y nos ayuda a mantener el nivel en el mediocampo con la salida de Andrés Ricaurte, que va a jugar con Águilas. Viene a préstamo David Ramírez Pisciotti de Santa Fe. Hemos ido conformando el equipo, creemos que estamos bien, también Joan Cajares, que era el capitán de Real Cundinamarca en el lateral derecho y continúa Marulanda”, añadió.

Lea también: La millonada que recibiría Fortaleza por la venta de Cristian Orozco al Manchester United

Por último, habló sobre la posibilidad de jugar en otro estadio que no sea el Metropolitano de Techo: “En el último tiempo no hemos tenido esa idea, ni esos acercamientos. Estamos contentos en Techo, pues nos hemos hecho muy fuertes allá, además hemos ganado muchos partidos, nos gusta y la cancha es excelente. Y estamos posicionados en Bogotá muy fuertes en la academia de formación, entonces por ahora no”.