¡Prográmese!: Confirmada la fecha y hora para la Superliga del 2026 entre Junior y Santa Fe

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano anunció este domingo 28 de diciembre las fechas y los horarios oficiales para la Superliga del 2026. Este será el primer título del calendario deportivo que se disputará entre Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe.

Estas dos finales por el campeón del año, se dará entre los dos equipos que se coronaron en el primer y segundo semestre de la Liga Colombiana la temporada del 2025.

En el caso del equipo bogotano, se quedó con el triunfo en la final a mitad de año 2-1 en el global ante Independiente Medellín y alcanzó su estrella número 10. Junior hizo lo propio ante Deportes Tolima en el campeonato de fin de año, luego de imponerse 4-0 en el global, sumando así su estrella número 11.

Es válido mencionar que inicialmente la ida se iba a jugar en El Campín y la vuelta en el Metropolitano. Pero por motivos de las obras de remodelaciones en el estadio de Barranquilla, se llegó a un acuerdo entre los dos clubes para el cambio en la programación.

Fechas de la Superliga del 2026

El juego de ida se disputará el próximo jueves 15 de enero de 2026 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con localía para Junior, a partir de las 7:30 p.m. Mientras que el compromiso de vuelta será en el Nemesio Camacho El Campín, en la casa de Santa Fe, el miércoles 21 de enero a las 7:30 p.m.

En cuanto al número de trofeos en la Superliga, el equipo cardenal lleva la delantera con cuatro campeonato, ya que se coronó con este título en 2013, 2015, 2017 y 2021. A su vez, Junior tiene dos victorias en los años 2019 y 2020.