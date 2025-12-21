César Camargo confirmó primeras bajas en Deportes Tolima para 2026

Deportes Tolima volvió a perder otra final en el fútbol profesional colombiano, ante Junior de Barranquilla y dejó escapar una vez más la cuarta estrella. Lo cierto es que en los últimos años ha estado peleando los campeonatos en la Liga Colombiana y además ha creado un proyecto deportivo serio para cumplir con esos objetivos trazados por el club.

Tras lo sucedido en la gran final del fútbol colombiano, el presidente del cuadro Pijao, César Camargo, habló con Caracol Deportes, sobre cómo están afrontando esta derrota. “Trabajando, pensando en función de lo que será nuestro nuevo equipo en el 2026, pasando la página porque no nos vamos a quedar llorando sobre la lecha derramada. Simplemente, vamos a continuar y volveremos a intentarlo”.

Gracias por estar presentes, por el apoyo constante y por el lindo espectáculo en las gradas. Valoramos cada esfuerzo y la energía que nos entregaron. Esta TRIBU no sabe rendirse, volveremos a nuestra Hoguera 🔥🏹 pic.twitter.com/2sxGuv8y1J — Club Deportes Tolima (@cdtolima) December 17, 2025

¿Qué jugadores se irán de Tolima para el 2026?

Ante el inminente mercado de fichajes de fin de año, la nómina del equipo tolimense claramente tendrá cambio de cara a la temporada del 2026. En cuento a la salida de jugadores, esto comento, Cesar Camargo.

“No hicimos uso de la acción de compra de Jáder Quiñones. Era imposible para nosotros económicamente la opción de Cristopher Fiermarin y estamos en conversaciones con los representantes de Bruno Larregui, porque no tuvo los subientes minutos y creemos que no es conveniente ni para ellos, ni para nosotros que continúe”.

Otra de las novedades en las que se está pendiente por definir es la del defensor Samuel Velásquez, quien estaba en condición de préstamo por parte de Nacional, “Él está en vacaciones en este momento, estamos a la espera de que Nacional nos defina de cuál es su intención con el jugador, precisamente he estado hablando con el presidente del equipo en estos días y la próxima semana lo sabremos”.

El posible equipo de Kevin Pérez: “Le interesa a los dos (Millonarios y Santa Fe) y creo que hay otro club que también está interesado. Él terminó contrato con nosotros, estuvo en la cantera, lleva muchos años en le equipo y efectivamente su contrato venció este año”.

📻🔥Siga la entrevista EN VIVO, aquí: https://t.co/tMYlMoS7yx pic.twitter.com/BuaRhnpWbQ — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 21, 2025

Es válido mencionar que Deportes Tolima el próximo año tendrá competencia internacional en la fase previa de la Copa Libertadores, así las cosas estas son las posiciones que reforzara el presidente del equipo: “Estamos pensando en un nueve, faltan pocos detalles para poderlo anunciar. También buscaremos extremos que los tenemos muy cerca de cerrar y si es cierto lo de Marlon, pues tendríamos que buscar un central”.