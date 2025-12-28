Varios árbitros salen del fútbol colombiano por “mal rendimiento”

Las decisiones del cuerpo arbitral son de suma importancia en cualquier partido. En el fútbol colombiano, durante toda la temporada del 2025 algunos árbitros se vieron implicados en el rumbo de los resultados en la Liga Colombiana. Por ello, la comisión de árbitros tomó medidas drásticas y reestructuró su plantel.

Al igual que los equipo profesionales, los colegiados también tienen una temporada previa de preparación antes de iniciar una nueva competencia. Para esto se realiza una convocatoria, pero en la lista del siguiente año no estarían cinco centrales, dos asistentes y dos integrantes del equipo VAR, esto con miras de ir subiendo el nivel del arbitraje colombiano.

¿Qué árbitros no estarán en la Liga Colombiana para el 2026?

Curiosamente, hace pocos días se conoció que el árbitro Jhon Hinestroza, no volverá a pitar en el fútbol profesional colombiano y fue sancionado de por vida. Esto se debe a una drástica decisión tras los cuadrangulares del finalización del 2024, juego en el que paso por alto un penal a favor de Once Caldas ante Deportes Tolima.

A esto se le suma la no convocatoria de cuatro centrales más por parte del colegiado de árbitros para el 2026. El árbitro retirado José Bohorda, los hombres que no pitaran en las próximas competencias colombianas serán: Mauricio Mercado (Sucre), David Espinosa (Antioquia), Lizmair Suárez (Bolivar) y Nolberto Ararat (Valle).

El juez vallecaucano, Nolberto Ararat es uno de los que más encuentros ha dirigido en el fútbol profesional colombiano, ya que ha pitado 57 partidos desde su debut en el 2015, curiosamente su último encuentro fue en el que Bucaramanga le ganó 4-0 a Águilas Doradas, en la fecha 8 del segundo semestre del 2025.

Asistentes y jueces VAR

Estas decisiones tomadas con aras de mejorar el arbitraje colombiano, también alcanzaron a los asistentes Jonathan Aguirre y Kevin Agámez, quienes también fueron excluidos del listado ras el balance del último ciclo competitivo.

En cuanto a los árbitros VAR y AVAR, que de igual manera no estarán presente para la temporada del fútbol colombiano en el 2026, son Jair Cárdenas y Jorge Guzmán, quienes de igual manera fueron apartados del grupo de trabajo.