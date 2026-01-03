Deportivo Pasto anuncia una masiva salida de jugadores para la temporada 2026: repase acá el listado / Colprensa

¡Novedades en el Deportivo Pasto! Este sábado 3 de enero, el cuadro nariñense emitió un comunicado en el que confirma la salida de 17 futbolistas para la temporada 2026.

En el listado destaca la presencias de figuras y referentes del plantel como el capitán Diego Martínez, el mediocampista Felipe Jaramillo y el atacante uruguayo Facundo Boné.

Empieza fuerte la gestión del entrenador español Jonathan Risueño, quien fue presentado en el cierre del 2025 y cuyo principal objetivo este año será mantenerse al margen de los puestos de descenso y recuperar el protagonismo en las fases finales del campeonato.

Listado de futbolistas que abandonan el Deportivo Pasto

Víctor Andrés Cabezas: Finalización de contrato.

Finalización de contrato. Diego Martínez: Terminación de contrato por mutuo acuerdo.

Terminación de contrato por mutuo acuerdo. Santiago Jiménez: Finalización de contrato.

Finalización de contrato. Saleth Puello: Finalización de contrato.

Finalización de contrato. Juan Franco: Terminación de contrato por mutuo acuerdo.

Terminación de contrato por mutuo acuerdo. Luis Caicedo: Finalización de contrato.

Finalización de contrato. Mauricio Castaño: Terminación de contrato por mutuo acuerdo.

Terminación de contrato por mutuo acuerdo. Felipe Jaramillo: Finalización de contrato.

Finalización de contrato. Juan Valencia: Terminación de contrato por mutuo acuerdo.

Terminación de contrato por mutuo acuerdo. Kevin Rendón: Finalización de contrato.

Finalización de contrato. Julián Quintero: Finalización de contrato.

Finalización de contrato. David Camacho: Terminación de contrato por mutuo acuerdo.

Terminación de contrato por mutuo acuerdo. Gonzalo Ritacco: Finalización de contrato.

Finalización de contrato. Facundo Boné: Finalización de contrato.

Finalización de contrato. Jefferson Rivas: Terminación de contrato por mutuo acuerdo.

Terminación de contrato por mutuo acuerdo. Diego Castillo: Finalización de contrato.

Finalización de contrato. Brayan Sánchez: Actualmente se gestiona un posible préstamo a otro club

Y se complementó con el siguiente mensaje: “A cada uno de los jugadores anteriormente mencionados les expresamos nuestro más sincero agradecimiento por su profesionalismo, compromiso y entrega durante el tiempo en que defendieron los colores de la institución volcánica. Les deseamos los mayores éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”.

Otro futbolista que podría abandonar la institución es Yoshan Valois, quien se consolidó como unas de las revelaciones de la Liga Colombiana al liderar por varios tramos la carrera por el Botín de Oro y en dicho sentido cerrar el segundo semestre con 10 goles en 19 partidos.

