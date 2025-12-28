“Pudimos haber sido más ágiles en nuestras decisiones”: Presidente de la JEP

Bogotá

En diálogo con Caracol Radio el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, hizo un balance de este 2025 y destacó las primeras sentencias emitidas por esta justicia transicional.

“Bueno, este fue un año bastante arduo, con muchísimos resultados. Por una parte, están las dos primeras sentencias restaurativas, por el otro más de 400 no máximos responsables ya tienen resuelta igual su situación jurídica. Hemos avanzado igualmente en el tema de los juicios adversariales y en todos los macro casos, por lo menos los de la primera ronda de priorización, en todos ya hoy por hoy tienen una autodeterminación de hechos y conductas”.

Precisamente las sentencias relacionadas con secuestros y falsos positivos fue un cumplimiento judicial por parte de la JEP, pero el Estado colombiano debe garantizar los recursos económicos para que se puedan ejecutar y ahí ha estado el incumplimiento.

“Están por un lado 20 mil millones de pesos que están en el Fondo Colombia en Paz que los va a administrar la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, de igual manera el Ministerio de Hacienda nos comentó nos informó que existía la posibilidad de otros 30 mil millones para todo el tema restaurativo entonces nosotros ya realizamos un órgano de gobierno eso se aprobó lo va a administrar el PNUD y pues con eso ya llegamos más o menos a la mitad de la financiación de las primeras sentencias”.

Pero el dinero aún no alcanza porque las dos primeras sentencias cuentan más de 121 mil millones. Según el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli cuando las sentencias queden en firme el Estado estará obligado a cumplir.

“Bueno, lo que pasaría allí es que como las sentencias todavía no están en firme, van a estar en firme cuando se decida la segunda instancia. Dentro de las órdenes de la sentencia del caso 01 está que el gobierno tiene que financiar, entonces ellos podrían con los rubros que están destinados al pago de sentencias, porque ya las sentencias estarían firmes, pues hacer las destinaciones específicas. Entonces ahí ya la cosa cambia jurídicamente porque entonces ya es una obligación de cumplimiento de una sentencia”.

Lo que le deja el 2025

En este diálogo con Caracol Radio, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, destacó el modelo de justicia transicional restaurativo.

“Dio todos sus frutos en medidas cautelares, en las sentencias, igualmente en los avances de los macrocasos, en los no máximos. Entonces yo creo que fue un año donde se puso a prueba el sistema restaurativo con todas las dificultades que conlleva y con muchísimos resultados.

El reemplazo para la Misión de Verificación de Naciones Unidas

Este Sistema Restaurativo de la JEP y las sentencias emitidas tenían el respaldo para su monitoreo de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, pero el 31 de octubre en el Consejo de Seguridad de la ONU se renovó por una más su presencia en el país, pero quitándole tareas una de ellas la verificación de las sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Según nos confirmó el magistrado Alejandro Ramelli, ya tienen una entidad internacional que podría hacer esa labor y es la ONU Derechos Humanos.

“Yo siempre he aclarado que nosotros somos los responsables directos del monitoreo, para lo cual ya también estamos preparados. Ese monitoreo internacional o ese seguimiento es un acompañamiento, no es que reemplacen nuestras funciones. Nosotros tenemos que hacer el monitoreo 24-7. Ellos lo que harían es como una verificación estratégica de que se estén cumpliendo las sentencias, pero no tienen que estar con el tema de las coordenadas y los toars y todo el día como vamos a tener que estar nosotros. Entonces hay que aclarar que ese acompañamiento es muy importante pero que de ninguna manera reemplaza las competencias nuestras. Ahora lo haría Oficina de Derechos Humanos en Colombia, que también está previsto en el Acuerdo de Paz y que además en el cumplimiento de algunos TOAR anticipados, que los venía también haciendo el acompañamiento de la misión de verificación, ONU Derechos Humanos también venía enterándose de todo. Es decir, es un equipo que de cierta forma ya tiene algún tipo de conocimiento, Pero volvemos a lo mismo tiene que ser la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, CSIVI, la que finalmente avale esta propuesta muy generosa que ha hecho Naciones Unidas.

La autocrítica del presidente de la JEP

En este año 2025 según analiza el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado Alejandro Ramelli, cumplieron con su mandato constitucional, pero asegura que pudieron haber tomados decisiones más ágiles.

“Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, quizá hubiéramos podido ser un poco más ágiles me parece, hay que decirlo. Pero también hay que entender que son procesos complejos, tal vez siendo autocrítico podríamos decir que hubiéramos podido tomarnos menos tiempo”.

Una mirada para año 2026

Para el magistrado Alejandro Ramelli el año 2026 espera que que todos los casos que ya estén ante las secciones puedan emitir las sentencias.

“Que el 2026 pues tengamos muchas más sentencias que las tres que ya tuvimos este año entonces que al mismo tiempo pues se avance ya para el cierre definitivo de los macro casos igual queda digamos la ruta no sancionatoria que tendrá que ir avanzando, pero pues digamos mi proyección es que efectivamente todo lo que está tanto en la sección con reconocimiento como la sección sin reconocimiento pues sea ya resuelto en sentencia”.

La Jurisdicción Especial para la Paz nació producto del proceso de paz entre el Estado colombiano y las entonces Farc. Para el magistrado Alejandro Ramelli, las víctimas seguirán siendo el centro de su trabajo que busca más verdad y justicia que cárcel.