La ONU advierte de una “tragedia de derechos humanos” en la Sierra Nevada de Santa Marta

A través de un comunicado, Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hizo un fuerte llamado sobre el panorama de los derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta.

“La situación de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo de muy alto riesgo. Los Pueblos Indígenas Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Kogui, Ette Naka, y Wayuu, y las comunidades afrodescendientes y campesinas así me lo compartieron en mi última misión, de la cual vengo profundamente preocupado”, dijo.

Campbell hizo una visita a la región el 30 de noviembre, en donde estuvo entre el 1 y 4 de diciembre y momentos antes fue asesinada Elizabeth Mojica, profesora indígena Wiwa y defensora de los derechos de las mujeres, las niñas y los niños.

“Condeno este homicidio y urjo al Estado a investigar, juzgar y sancionar a los responsables y tomar medidas efectivas para proteger a la población civil y, en particular, a las mujeres, a las niñas y a los niños”, manifestó.

Masacres en la Sierra Nevada de Santa Marta

Según el comunicado, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado cuatro masacres y ocho alegaciones de homicidios en lo que va de este año de personas defensoras de los derechos humanos en los municipios que integran la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Cesar, La Guajira y Magdalena.

“La población sufre y tiene mucho miedo. He podido escucharlos y verlos llorar por el abandono y por la impotencia que viven por las acciones de los grupos armados no estatales y por la falta de protección del Estado”, dijo Campbell.

Alerta Temprana de la Defensoría

Campbell hizo un llamado para implementar las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprano 020 para la Sierra Nevada de Santa Marta, emitida el pasado 2 de diciembre.

“La implementación de las recomendaciones de la Alerta Temprana 020 contribuirá en gran medida a mejorar la situación, y a prevenir posibles violaciones y vulneraciones de los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas. Llamo a las autoridades locales, departamentales y nacionales a adoptar las recomendaciones, lo más pronto posible”, concluyó Campbell.

Otras situaciones en la Sierra Nevada de Santa Marta

Manifestó que durante su visita se pudo observar varios abusos contra los derechos colectivos e individuales de los Pueblos Indígenas Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Kogui, Ette Naka y Wayuu. Al igual de un alto riesgo para la vida de personas defensora de derechos humanos de comunidades afrodescendientes y campesinas.