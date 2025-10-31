La JEP garantiza verificación de sus sentencias a través de su propio sistema de monitoreo

Bogotá

Luego de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas extendiera por un año más la presencia de su misión en Colombia, pero quitándole mandatos uno de ellos el de verificar las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, esta justicia se refirió a esta decisión y aseguró que a través de su propio sistema de monitoreo garantiza esa vigilancia.

“La JEP, mediante su propio sistema de monitoreo, continuará verificando el cumplimiento de las sentencias condenatorias impuestas a los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad que aportaron verdad y reconocieron su responsabilidad. La labor de monitoreo y verificación que la Jurisdicción desarrolla de manera permanente y con un modelo robusto de seguimiento se mantiene mediante el Sistema de Monitoreo y Verificación de la Secretaría Ejecutiva y la Sección de Reconocimiento de Verdad de la JEP”.

La Jurisdicción Especial para la Paz asegura que las comunidades en los territorios y la Procuraduría también podrán hacerle un seguimiento al cumplimiento de las sentencias, las más recientes sobre secuestros y falsos positivos.

“En la práctica, esta decisión no afecta el monitoreo y la verificación de las Sanciones Propias. Durante los últimos años, de la mano con la Misión, diseñamos un mecanismo riguroso que combina trabajo en terreno con tecnología avanzada para registrar información en tiempo real, mientras los comparecientes realizan labores de búsqueda de personas desaparecidas, desminado y otras acciones restaurativas fijadas en las sentencias”, señaló el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli.

La Jurisdicción Especial para la Paz agradece la gestión de la Misión de Verificación de Naciones Unidas que, desde 2017, ha acompañado la implementación del Acuerdo Final de Paz del año 2016 y que, desde 2022, ha fortalecido los estándares de seguimiento y articulación entre instituciones, comunidades y aliados internacionales en el monitoreo de las sanciones.

Esta justicia transicional anuncia que continuará trabajando de la mano de las víctimas y del apoyo de la comunidad internacional para esclarecer la verdad, hacer justicia y allanar el camino para que la tragedia del conflicto no se repita.