JEP alista sentencias: Incumplir sanciones implica perder beneficios y enfrentar justicia ordinaria

Bogotá

La Jurisdicción Especial para la Paz está próxima a emitir sus primeras sanciones en casos de secuestros y falsos positivos. Mucho se ha hablado de que estas sentencias son flexibles con sus perpetradores, pero Caracol Radio conoció en exclusiva un punto clave en caso de que los sancionados incumplan sus compromisos.

Estas sanciones tienen como foco un contenido reparador y restaurador y se impondrán para 19 personas: 12 exmiembros de la Fuerza Pública y 7 integrantes del último secretariado de las antiguas Farc. Pero en esas primeras sentencias hay un punto determinante y es que si llegan a incumplir gravemente perderán todos los beneficios de la JEP y pagarán su sentencia vía justicia ordinaria y asumirán las penas que por esa vía tengan. Así nos lo explicó en exclusiva en los micrófonos de Caracol Radio, Harvey Suárez, el Secretario Ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Puede generarse un incidente que pueda sacar a esta persona de la jurisdicción y se devolvería a la justicia ordinaria al cumplimiento de las investigaciones pendientes o de las sanciones que tenga la justicia ordinaria”.

Entre 5 y 8 años se establecen las sanciones de la JEP y un componente muy amplio verificará en todo momento el cumplimiento de esas sentencias de estas 19 personas. Aquí estará involucrado un monitoreo de la Misión de Verificación de Naciones Unidas y de la misma JEP que tendrán el control minuto a minuto de que estas sentencias se cumplan, pero como nos explica el Secretario Ejecutivo de la JEP, Harvey Suárez, se pueden presentar casos extremos que lleven a este incumplimiento.

“Pero podría en una situación extrema perder todos los beneficios que han significado la libertad transitoria para los integrantes de Fuerza Pública o los procesos en los cuales se puede estar fuera de establecimientos carcelarios cumpliendo la sanción y se retrotraería todos los procesos de la justicia ordinaria, si me lo permite es un mal negocio”.

Por eso en la Jurisdicción Especial para la Paz se establecen unas reglas para que las personas asuman toda su responsabilidad en los crímenes de guerra y de lesa humanidad y unos puntos clave en cuanto a sus libertades.

“Hay un régimen muy estricto de cumplimiento de horarios, de lugares, de tiempos establecidos a la par que se debe generar una posibilidad de reincorporación y de reintegración, también de reunificación familiar, esa es la ecuación que debe generar la sentencia”. Explicó Harvey Suárez.

Se espera que antes de que termine este mes se conozcan estas sentencias que estarán acompañadas de unos proyectos restaurativos que deberán cumplir quienes decidieron aceptar responsabilidad y aportar verdad más allá de la ya conocida en la justicia, pero la Jurisdicción Especial para la Paz deja claro que quiénes incumplan gravemente y luego de un análisis exhaustivo, podrían enfrentar la pena ante la justicia ordinaria.