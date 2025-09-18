Defensora del Pueblo plantea los desafíos de la sentencia de la JEP contra los exFarc por secuestros

Sentencia de la JEP por caso de secuestros contra el último secretariado de las exFarc // Caracol Radio

Bogotá

Luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz, emitiera la primera sentencia en el caso 01 de secuestros contra los siete exintegrantes del último secretariado de las antiguas Farc, los cuales recibieron una sanción restaurativa de 8 años, que no implica cárcel, porque aceptaron toda su responsabilidad en 21.000 casos de secuestros, la Defensora del Pueblo Iris Marín, aseguró que la sentencia reconoce 28 tipologías de daños causados a las víctimas en su dignidad humana, la vida comunitaria y los territorios del país.

“Quiero destacar dos condiciones. La primera, dejaron las armas y finalizaron el conflicto armado que existía con las Farc. La segunda, reconocieron su responsabilidad. Sin embargo, se debe anotar que las víctimas han solicitado legítimamente que las antiguas Farc asuman a profundidad su responsabilidad por violencia sexual”.

Los desafíos de esta sentencia de la JEP según la Defensora del Pueblo

Para la Defensora Iris Marín esta sentencia restaurativa de ocho años la máxima sanción según el Acuerdo de Paz del año 2016 tiene unos desafíos que se tiene que atender de manera prioritaria.

“La falta de claridad sobre cómo se compatibilizarán las sanciones con el ejercicio político genera dudas sobre su efectividad. La consulta a las víctimas, que se deberá hacer dentro de los próximos 30 días para definir los trabajos y obras restaurativos en detalle, es una oportunidad esencial para fortalecer la participación de las víctimas y la legitimidad de las sanciones”.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, sostiene que, aunque la sanción es restaurativa, también debe ser retributiva.

“Debe generar una cierta aflicción que se traduce en las restricciones de movilidad dentro de ciertos espacios territoriales que deben ser fijados o fueron fijados para desarrollar el proyecto restaurativo autorizado por la JEP y que se deben ejecutar en cumplimiento de precisas condiciones de horario, lugar de residencia, delimitación de los espacios territoriales, definición de salidas para el desarrollo de los espacios territoriales. Sin embargo, el desafío actual es conocer las condiciones prácticas, operativas en que se garantizarán estos requisitos”.

La Defensoría del Pueblo anunció que acompañará a las víctimas y a la sociedad en seguir avanzando en el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz con base en el respeto integral y genuino de los derechos de las víctimas.