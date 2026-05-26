Fiscalía imputará cargos a exgobernadora de Arauca por presunta corrupción con recursos de regalías

Justicia

En una segunda fase de la macroinvestigación por el desfalco de los recursos de las regalías en nueve departamentos conocido como Aremca, la Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de imputación de cargos contra la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo.

La investigación de este caso fue asumida por el Grupo de Tareas Especiales del Sistema General de Regalías, que, a través de la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, radicó una solicitud de audiencia de imputación contra la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo.

En medio de las pesquisas, se descubrió que se habrían presentado presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de tres proyectos relacionados con obras de protección, alcantarillado pluvial y adecuación del relleno sanitario Brisas del Cravo, en los municipios de Arauca y Tame.

Dichas obras costaron más de 91.542 millones de pesos y fueron financiadas con recursos de regalías.

Los delitos que la Fiscalía le imputará a la exgobernadora son: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en favor de terceros, agravado por la cuantía, y prevaricato por acción.

Por este caso de Aremca ya han sido imputadas nueve personas, y se espera que próximamente se decida la solicitud de medida de aseguramiento intramural presentada por el ente acusador ante un juez de la República.

La Fiscalía General de la Nación descubrió uno de los entramados más grandes de corrupción en Colombia, relacionado con los recursos de las regalías.

La presunta red de corrupción habría utilizado la figura del esquema asociativo de municipios para direccionar contratos de proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en medio de supuestas irregularidades en su ejecución y apropiación de dineros públicos.

¿En qué ciudades se realizaron las capturas de los implicados en la presunta red de corrupción relacionada con los recursos del SGR?

Las capturas de las 9 personas fueron realizadas por integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Arauca (Arauca), Barranquilla (Atlántico) y Cantagallo (Bolívar).

La directora Especializada contra la Corrupción, Madeleyne Pérez, explicó que entre los capturados se encuentran el presunto creador, los representantes legales, coordinadores de planeación y financieros, y la tesorera de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca).

¿Cómo se llevó a cabo el presunto desvío de los recursos y para qué serían utilizados originalmente?

“Estas personas se habrían articulado para que Aremca fuera designada como ejecutora de regalías por parte de alcaldías y gobernaciones. Recibido el aval, al parecer, direccionaron 101 proyectos por una cuantía superior a 496.000 millones de pesos. Dichos procesos tenían como objeto desarrollar obras civiles, interventorías o planes ambientales, de saneamiento básico, agricultura y alimentación, entre otros, en Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba”, señaló la fiscal.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, la contratación habría violado los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva.

También se conoció que se habrían apropiado indebidamente de recursos de regalías por 3.200 millones de pesos en iniciativas que debían cumplirse en Arauca.

“En el curso de la investigación también se conoció que Aremca presuntamente dejó de retener 14.000 millones de pesos que correspondían a la contribución especial de obra pública, un tributo que contempla un aporte del 5 % del valor total de los contratos suscritos con entidades estatales para financiar el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon)”, señaló Pérez.

¿Quiénes fueron las personas capturadas por su presunta participación en el desvío de recursos del SGR?

Los capturados fueron identificados como:

Gustavo Bolaño Pastrana

Emilia Álvarez Guerrero

Dayana Ramos Guerrero

Fredy Borelly Salazar

Andrés Sáez Miranda

Rafael Flórez Franco

Liliana Urán Germán

Javier Ramírez Marzola

Luis Soto Caraballo.

Por estos hechos,un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público, enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros.

Todos se declararon inocentes.