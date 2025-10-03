“Si no tenemos el apoyo económico del Gobierno las sentencias fracasarán”: Presidente de la JEP

En medio de un conversatorio en la Universidad Externado de Colombia, sobre las primeras sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para La Paz, sobre el caso 01 de secuestros y el caso 03 de falsos positivos sub-caso Costa Caribe Batallón La Popa, el presidente de la JEP magistrado Alejandro Ramelli, aseguró que como justicia cumplieron al emitir las sentencias, pero su cumplimiento es responsabilidad absoluta del Estado colombianoy dijo que si no se tiene el apoyo económico el Sistema Restaurativo fracasará.

“En este momento, si no tenemos el apoyo del Gobierno Nacional y de las demás entidades territoriales y demás, esto va a fracasar. Pero no es culpa nuestra. Nosotros hicimos lo que tenemos que hacer es una responsabilidad del Estado colombiano”.

El magistrado Alejandro Ramelli, fue claro al decir que como JEP se comprometieron, incluso con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con emitir estas sentencias y así lo hicieron.

“Yo fui al Consejo de Seguridad, desayuné con todos ellos. Dijeron, no, lindo el Sistema Restaurativo, lindo las víctimas, doctor, las sentencias. Digo, se las traigo. Y ahí están sus sentencias. Eso es lo que vamos a discutir. Pero esto es un asunto de Estado. El cumplimiento de las sentencias es un asunto de Estado.”

Como lo contó en exclusiva Caracol Radio la Jurisdicción Especial para La Paz envió una carta al Gobierno pidiéndole claridad y responsabilidad con los recursos, porque para las primeras sentencias se requieren más de 121 mil millones de pesos y solo se cuentan con 20 millones y según dijo el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli, esa carta no ha tenido respuesta.

La Jurisdicción Especial para La Paz le exige al Gobierno cumplir con su responsabilidad y destinar los recursos para poder cumplir con las exigencias de las víctimas frente a estas sentencias emitidas que están acompañadas con unas sanciones que incluyen proyectos restaurativos.