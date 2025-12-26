Se dieron a conocer las nuevas fechas para realizar los trámites de traspaso y registro vehicular

Estos son los requisitos para realizar el trámite de traspaso vehicular. Foto: Getty Images( Thot )

El Ministerio de Transporte, informó que amplía los plazos para realizar dos trámites clave del registro vehicular se tratan del Traspaso a Persona Indeterminada, que podrá adelantarse hasta el 6 de febrero de 2026, y el registro a favor del interesado, cuyo plazo se extiende de manera definitiva hasta el 6 de febrero de 2027.

Esta decisión busca facilitar el cumplimiento de estas obligaciones, permitir una transición ordenada en la actualización normativa del sector transporte y garantizar que los ciudadanos puedan regularizar la situación jurídica de sus vehículos ante los organismos de tránsito.

La ampliación de los plazos beneficiará a miles de propietarios que aún no han realizado estos trámites, evitando posibles inconvenientes legales y asegurando que la información del titular del vehículo esté correctamente registrada en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

“Hoy le ponemos fin a años de incertidumbre en miles de trámites pendientes. Ampliamos los plazos para que nadie se quede por fuera, pero también dejamos fechas claras y definitivas. Estamos ordenando la casa, depurando el registro automotor y garantizando seguridad jurídica para todo el país”, aseguró la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

El Ministerio de Transporte reiteró la importancia de realizar estos trámites dentro de los plazos establecidos, ya que contar con información actualizada del propietario del vehículo es fundamental para la seguridad vial, el control administrativo, la correcta prestación de los servicios de tránsito y la protección de los derechos de los ciudadanos.

Para conocer los requisitos, el procedimiento y los detalles de cada trámite, los interesados pueden consultar los canales oficiales del Ministerio de Transporte o acudir al organismo de tránsito correspondiente.

20.000 carros estarían en riesgo de ser inmovilizados en Bogotá: Estas son las razones

En Bogotá, 20.882 vehículos se encuentran inscritos en el Registro Distrital Automotor a nombre de persona indeterminada que han superado el periodo de permanencia de tres (3) años contados a partir del día de la inscripción del traspaso.

Lea también: 2.000 hogares en Bogotá podrán acceder a energía con paneles solares: Esto es lo que debe saber

Es bueno recordar que, el traspaso efectuado a persona indeterminada permitió a los propietarios que vendieron su vehículo sin haber formalizado el traspaso ante el organismo de tránsito, desvincularse legalmente del automotor cuando no le fue posible identificar o ubicar a la persona a la cual le vendió el vehículo.

Es decir, los poseedores de estos vehículos que fueron registrados a nombre de persona indeterminada deben legalizar la propiedad ante la Ventanilla Única de Servicios.

¿Qué debe hacer para que no inmovilicen su carro?

Si su vehículo se encuentra registrado en el organismo de tránsito de Bogotá como “persona indeterminada”, siga estos pasos:

Verifique si se encuentra en el listado oficial publicado en el enlace de la ventanilla única de servicios de Movilidad de Bogotá: https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/traspaso-propiedad

publicado en el enlace de la ventanilla única de servicios de Movilidad de Bogotá: https://www.ventanillamovilidad.com.co/tramites/traspaso-propiedad Realice el trámite de traspaso de propiedad a su nombre en la Ventanilla Única de Servicios. En el link anterior puede consultar los requisitos y tarifas de este trámite.

a su nombre en la Ventanilla Única de Servicios. En el link anterior puede consultar los requisitos y tarifas de este trámite. Para formalizar el traspaso a nombre del poseedor tiene un plazo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de publicación de este listado de placas.

Le puede interesar: Curso de conducción GRATIS en Bogotá para motos: Horarios, requisitos y fecha límite de inscripción

¿Cómo saber si hace parte de los carros que pueden inmovilizar?

Para saber si un vehículo se encuentra en condición de “persona indeterminada”, los ciudadanos deben consultar el listado oficial publicado por las autoridades de tránsito, que está disponible aquí. En caso de aparecer en el listado, el poseedor del vehículo tendrá un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación para formalizar el trámite. El proceso de traspaso requiere la inscripción formal y la presentación de documentos que respalden la transferencia de dominio sobre el automotor.

Puede consultar el listado de placas de los vehículos en este link: Listado de placas

¿Qué consecuencias tiene no legalizar la posesión del vehículo?

Suspensión del registro del vehículo, una vez transcurridos seis meses desde la publicación del listado de placas.

una vez transcurridos seis meses desde la publicación del listado de placas. Inmovilización del vehículo, si es sorprendido circulando por las vías de la Capital sin la debida formalización del traspaso a tu nombre.

Más información: ¿En Bogotá roban más motos o carros? Esto dicen las cifras de la Secretaria de Seguridad

Cómo se hace el trámite de traspaso de propiedad:

El trámite de traspaso de propiedad vehicular, principalmente implica los siguientes pasos: diligenciar y radicar el formulario único, tener un contrato de compraventa, presentar documentos de identidad, SOAT vigente y revisión tecnomecánica, pagar impuestos y multas, y abonar los derechos del trámite en la Ventanilla Única de Servicios (VUS) en Bogotá, agendando cita previa en ventanillamovilidad.com.co para finalizar presencialmente con los originales, o virtualmente si la opción está disponible, finalizando con el pago y la entrega de la nueva licencia.