Curso de conducción GRATIS en Bogotá para motos: Horarios, requisitos y fecha límite de inscripción

En Bogotá y en distintas regiones del país, las motos se ha convertido en el medio de transporte preferido por miles de ciudadanos por su bajo costo, agilidad y eficiencia la posicionan como una alternativa clave para enfrentar los retos de movilidad.

Sin embargo este crecimiento ha venido acompañado de un aumento en los riesgos viales, pues una parte considerable de los incidentes, accidentes y siniestros involucran a motociclistas, generando consecuencias graves para la seguridad en las calles.

Con el objetivo de reducir estos hechos y promover un comportamiento responsable en la vía, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Policía de Tránsito anunciaron una nueva jornada curso de conducción dirigida especialmente a motociclistas con poca experiencia.

Requisitos para el curso de conducción GRATIS

La iniciativa está pensada para quienes llevan máximo dos años conduciendo y necesitan reforzar habilidades tanto prácticas como normativas.

Durante la sesión, los agentes acompañarán a los asistentes en ejercicios orientados a mejorar maniobras, corregir hábitos inadecuados y comprender mejor la reglamentación vigente.

La apuesta, según ambas entidades, es que los participantes desarrollen “comportamientos seguros que prevengan siniestros y protejan la vida de todos los actores viales”.

Fecha y hora de curso para motos

La jornada formativa se realizará el sábado 13 de diciembre en la Bahía de la Casa de la Cultura de Ciudad Bolívar (Carrera 38 # 53 B – 43 sur).

Las actividades comenzarán a las 7:30 a.m. y se extenderán hasta el mediodía, combinando módulos teóricos con ejercicios prácticos.

Para poder participar, los asistentes deben llevar:

Cédula de ciudadanía

La licencia de conducción

Su motocicleta

Proceso de inscripción para el curso de conducción gratuita

La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa, pues en la SDM se habilitó un enlace de registro disponible en su portal oficial, donde los motociclistas pueden asegurar su cupo.

Haga clic aquí para abrir el enlace

Una vez completado el formulario, recibirán la confirmación para asistir a esta jornada que busca aportar a la reducción de riesgos y a la construcción de una movilidad más segura en Bogotá.

Temáticas del curso de conducción

Módulo 1: contexto sobre la siniestralidad vial en Bogotá, principales hipótesis y consecuencias de éstos.

contexto sobre la siniestralidad vial en Bogotá, principales hipótesis y consecuencias de éstos. Módulo 2: normatividad Nacional y Distrital, sanciones, causales de inmovilización, revisión técnico mecánica y señales de tránsito.

normatividad Nacional y Distrital, sanciones, causales de inmovilización, revisión técnico mecánica y señales de tránsito. Módulo 3: elementos de protección personal, tips al momento de comprarlos, uso correcto del casco, tipos de certificación y las condiciones que deben cumplir; y principales lesiones corporales tras un siniestro vial.

elementos de protección personal, tips al momento de comprarlos, uso correcto del casco, tipos de certificación y las condiciones que deben cumplir; y principales lesiones corporales tras un siniestro vial. Módulo 4: factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y percepción de velocidad.

factores de riesgo en la vía, maniobras peligrosas y percepción de velocidad. Módulo 5: técnicas de conducción preventiva, principales sistemas activos y pasivos de las motos, principios de eco conducción y alistamiento pre operacional.